مصدر الصورة Robbie Jay Barratt - AMA

أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إقالة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه بعد يومين من هزيمة الفريق بثلاثية أمام ليفربول في الدوري الانجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد الآن المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 19 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.

ويتخلف مانشستر يونايتد بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وبات أقرب لمنطقة الهبوط من قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

في هذا الموضوع، نرصد مسيرة المدرب البرتغالي بالأرقام.

جوزيه مورينيو بالأرقام:

خاض مورينيو 909 مباريات في مسيرته المهنية في مجال التدريب.

حصد مورينيو 25 لقبا من بينهم لقبان لدوري أبطال أوروبا، والفوز ثلاث مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبان للدوري الإيطالي، ولقب الدوري الإسباني، ولقبان للدوري البرتغالي.

نسبة الفوز خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 62.3 في المئة مع فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد، أي فاز في 190 مباراة من مجموع 305 مباريات.

حصل البرتغالي ثلاث مرات على جائزة أفضل مدرب في الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، مواسم 2004-2005، 2005-2006، 2014-2015.

حصل مورينيو ثلاث مرات على جائزة أفضل مدرب في الشهر في الدوري الانجليزي الممتاز وجاءت كالتالي: نوفمبر/تشرين الثاني 2004، و يناير/كانون الثاني 2005، ومارس/آذار 2007.

حصد 81 نقطة مع يونايتد في الموسم الأخير للدوري، بفارق 19 نقطة عن منافسه المتوج بالدوري مانشستر سيتي. لم يتمكن أي فريق بالتتويج كبطل للدوري بالحصول على 81 نقطة أو أقل إلا خلال ست مرات فقط، من بينهم مرة واحدة فقط في السنوات السبع الأخيرة.

تلقت شباك مانشستر يونايتد 29 هدفا هذا الموسم حتى الآن، وهو أكثر مما استقبلته شباكه خلال موسم 2017-2018 بالكامل.

بلغ حجم إنفاق يونايتد 360 مليون جنيه استرليني تقريبا منذ أن تولى مورينيو تدريب الفريق.

وأنفق يونايتد أكثر من 60 مليون جنيه استرليني لشراء لاعبين اثنين في مركز قلب الدفاع هما إريك بيلي وفيكتور ليندلوف، على الرغم من أن مورينيو انتقد عدم انتداب المزيد من اللاعبين في هذا المركز هذا الصيف.

درب مورينيو 7 أندية مختلفة بدءا مع بنفيكا عام 2000، ثم درب بعدها "يونايو دي ليريا" و"بورتو" و "تشيلسي (فترتان)" و "إنترميلان" و "ريال مدريد" و "مانشستر يونايتد".

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