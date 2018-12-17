مصدر الصورة Reuters Image caption تفادى ليفربول الإنجليزي مواجهة ريال مدريد، حامل اللقب، في مباريات الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ليفربول لكرة القدم ببايرن ميونخ في الدور 16 من دوري أبطال أوروبا في حين يواجه مانشستر يونايتد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويواجه مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، نادي شالكا الألماني بينما يلعب توتنهام الإنجليزي أمام بروسيا درتموند الألماني.

وتُقام مباريات الذهاب في 12 و13 و19 و20 فبراير/ شباط المقبل بينما تُقام مباريات العودة في 5 و6 و12 و13 مارس / آذار المقبل.

ويلعب الفائزون بالمراكز الأولى في مجموعاتهم خارج ملعبهم في مباريات الذهاب.

ويواجه فريق ريال مدريد، حامل اللقب، فريق أياكس أمستردام الهولندي، الذي وصل إلى دور خروج المهزوم في البطولة الماضية للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006 ، كما يواجه بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس فريق أتليتكو مدريد حامل لقب الدوري الأوروبي.

ويلتقي برشلونة في إطار الدور 16 من دوري أبطال أوروبا بليون الفرنسي بينما يواجه روما الإيطالي بطل الدوري البرتغالي بورتو.

تفادى ليفربول الإنجليزي اللعب مرة ثانية ضد ريال مدريد، الذي هزم الفريق الإنجليزي في نهائي البطولة الماضية، بعد أن تعادل الريال الاثنين الماضي الذي جعله في مواجهة أياكس بعد مواجهة الفريق الهولندي بايرن ميونخ في دور المجموعات.

ليفربول ضد بايرن ميونخ

لم يلعب ليفربول ضد بايرن ميونخ، الذي وصل إلى الدور نصف النهائي سبع مرات من إجمالي التسعة مواسم الماضية، من قبل في الدوري الأوروبي الممتاز منذ أن تغير اسم البطولة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعيش البايرن معاناة تحت قيادة نيكو كوفاك، إذ يأتي الفريق الألماني في المركز الثالث في الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن بروسيا درتموند متصدر الدوري الألماني.

رغم ذلك، تغلب بايرن ميونخ على أندية أياكس، وبنفيكا، وأيه إي أثينا ليتصدر المجموعة.

اليونايتد ضد باريس سان جيرمان

لم يواجه مانشستر يونايتد، الفائز بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات، نادي باريس سان جيرمان الذي أحرز أكبر عدد من الأهداف في دور المجموعات.

ووصل سان جيرمان إلى دور الـ 16 متصدرا مجموعته رغم هزيمته في ليفربول في المباراة الافتتاحية.

ورغم سيطرته على الدوري المحلي في فرنسا، لم يتمكن باريس سان جيرمان من تجاوز الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.