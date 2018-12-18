إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

وأصدر النادي بيانا قال فيه: "يود النادي أن يشكر جوزيه على عمله خلال الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد ويتمنى له النجاح في المستقبل".

وأضاف: "سيعين النادي مديرا فنيا مؤقتا حتى نهاية الموسم الجاري، ويدرس التعاقد مع مدير فني جديد بشكل دائم".

وتولى مورينيو تدريب مانشستر يونايتد لعامين ونصف العام، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة.

وقاد مورينيو، 55 عاما، مانشستر يونايتد للفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي.

لكن مانشستر يونايتد يحتل الآن المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 19 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول، الذي فاز على يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد يوم الأحد.

وقاد مورينيو مانشستر يونايتد للحصول على 26 نقطة بعد مرور 17 جولة من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أقل عدد من النقاط يجمعه الفريق حتى هذه المرحلة منذ موسم 1990/1991.

ويتخلف مانشستر يونايتد بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وبات أقرب لمنطقة الهبوط من قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي إقالة مورينيو بعد دخوله في خلافات مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا، الذي ضمه النادي في صفقة قياسية بلغت 89 مليون جنيه استرليني، والذي وضعه مورينيو على مقاعد البدلاء ولم يدفع به في المباراة التي خسرها أمام ليفربول على ملعب "آنفيلد" الأحد الماضي.

وبذلك، فشل مورينيو في البقاء مع أي ناد لمدة أربعة مواسم متتالية.