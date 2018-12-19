مصدر الصورة Getty Images Image caption العين ثاني فريق عربي يصعد إلى نهائي كأس العالم بعد الرجاء البيضاوي المغربي

في مفاجأة مدوية، تغلب فريق العين الإماراتي لكرة القدم على الأرجنتيني ريفر بليت بركلات الترجيح، ليصل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح.

وبعد أن سجّل لاعبو العين كل ركلات الترجيح، نجح حارس مرمى الفريق خالد عيسى في التصدي لركلة حاسمة، ليقود فريقه إلى الفوز.

وأصبح العين ثاني فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء البيضاوي المغربي في عام 2013.

ويلتقي العين في المباراة النهائية، التي تقام على ملعب أبو ظبي يوم السبت 22 ديسمبر/ كانون الأول، الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني.

ونجح العين في التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط بهدف سجله المهاجم السويدي ماركوس بيرج، قبل أن يدرك الفريق الأرجنتيني التعادل في الدقيقة 11 بهدف أحرزه سانتوس بوري.

وبعد خمس دقائق، سجّل بوري هدفا آخر ليمنح التقدم لفريق ريفر بليت.

مصدر الصورة Getty Images Image caption خالد عيسى حارس العين تصدى لركلة حاسمة وقاد فريقه إلى النهائي

واستعان حكم المباراة بتقنية حكم الفيديو المساعد في الشوط الأول قبل أن يلغي هدفا للاعب العين المصري حسين الشحات، بدعوى التسلل.

وفي الشوط الثاني، أدرك الفريق الإماراتي التعادل عن طريق البرازيلي كايو. وأهدر ريفير بليت ركلة جزاء، ليستمر التعادل حتى نهاية الوقت الإضافي.

وكان ريفر بليت أفضل المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية بعد فوزه بلقب أمريكا الجنوبية على حساب مواطنه وغريمه اللدود بوكا جونيورز في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونجح العين في عبور المواجهات السابقة، والتي بدأت بفريق ويلينغتون بطل دوري أبطال أوقيانوسيا بركلات الترجيح في الدور الأول، ثم فاز على الترجي التونسي بطل أفريقيا بنتيجة 3-0.