كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يتأهل إلى النهائي في إنجاز تاريخي
في مفاجأة مدوية، تغلب فريق العين الإماراتي لكرة القدم على الأرجنتيني ريفر بليت بركلات الترجيح، ليصل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح.
وبعد أن سجّل لاعبو العين كل ركلات الترجيح، نجح حارس مرمى الفريق خالد عيسى في التصدي لركلة حاسمة، ليقود فريقه إلى الفوز.
وأصبح العين ثاني فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء البيضاوي المغربي في عام 2013.
ويلتقي العين في المباراة النهائية، التي تقام على ملعب أبو ظبي يوم السبت 22 ديسمبر/ كانون الأول، الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني.
- كأس العالم للأندية في الإمارات 2018: حقائق وأرقام
- كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يتأهل لمواجهة الترجي التونسي
ونجح العين في التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط بهدف سجله المهاجم السويدي ماركوس بيرج، قبل أن يدرك الفريق الأرجنتيني التعادل في الدقيقة 11 بهدف أحرزه سانتوس بوري.
وبعد خمس دقائق، سجّل بوري هدفا آخر ليمنح التقدم لفريق ريفر بليت.
واستعان حكم المباراة بتقنية حكم الفيديو المساعد في الشوط الأول قبل أن يلغي هدفا للاعب العين المصري حسين الشحات، بدعوى التسلل.
وفي الشوط الثاني، أدرك الفريق الإماراتي التعادل عن طريق البرازيلي كايو. وأهدر ريفير بليت ركلة جزاء، ليستمر التعادل حتى نهاية الوقت الإضافي.
وكان ريفر بليت أفضل المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية بعد فوزه بلقب أمريكا الجنوبية على حساب مواطنه وغريمه اللدود بوكا جونيورز في العاصمة الإسبانية مدريد.
ونجح العين في عبور المواجهات السابقة، والتي بدأت بفريق ويلينغتون بطل دوري أبطال أوقيانوسيا بركلات الترجيح في الدور الأول، ثم فاز على الترجي التونسي بطل أفريقيا بنتيجة 3-0.