سولشاير يتولى تدريب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم خلفا لمورينيو

مصدر الصورة Getty Images Image caption ارتدى سولشاير قميص اليونايتد لمدة 11 سنة

عين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاعبه النرويجي السابق أولي غونر سولشاير مديرا فنيا للفريق مؤقتا حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وارتدى سولشاير قميص مانشستر يونايتد 11 موسما في أولد ترافورد، وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999.

ويحتل يونايتد حاليا المركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير: "مانشستر يونايتد في قلبي، ومن الرائع أن أعود إليه في هذا الدور. إنها فرصة كان لابد من استغلالها".

وأضاف "أتطلع إلى العمل مع هذا الفريق الموهوب، وطاقم العمل وكل من يعملون في النادي".

وينضم إلى سولشاير، الذي كان قد وقع عقدا لتدريب نادي مولدي النرويجي، مايك فيلان، الذي عمل من قبل مع المدير الفني السابق سير أليكس فيرغسون.

ومن المقرر أن يستمر مايكل كاريك وكايران ماكينا، اللذان عملا مع جوزيه مورينيو، في أداء مهامها تحت قيادة سولشاير.

Image caption كان سولشاير صاحب هدف فوز مان يونايتد بدوري الأبطال موسم 1999

ويقود سولشاير الفريق الإنجليزي ضد كارديف، الذي كانت له فيها تجربة تدريب غير موفقة في 2014.

ومن المنتظر أن يعين يونايتد مدربا دائما في نهاية هذا الموسم.

وقال إد وودوارد، نائب المدير التنفيذي ليونايتد، إن "أولي كان أسطورة النادي برصيد هائل من الخبرة سواء كلاعب ومدرب."

وأضاف أن "تاريخه في مانشستر يونايتد يعني أنه يتنفس ثقافة النادي وأن جميع من في النادي مسرور بعودته هو ومايك فيلان."

وأعرب عن ثقة النادي الإنجليزي في أن يتمكن سولشاير وفيلان من توحيد صفوف اللاعبين والجمهور في الجزء الثاني من هذا الموسم.