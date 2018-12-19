جوزيه مورينيو: لي مستقبل دون يونايتد

مصدر الصورة Reuters Image caption أعلن يونايتد الثلاثاء تخليه عن مورينيو

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي طرد من منصبه كمدير فني لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء، إن "له مستقبل دون المان."

كان مورينيو يتحدث يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ فصله.

وكانت ادارة النادي قررت التخلص من مورينيو في أعقاب خسارة الفريق 3-1 أمام ليفربول على أرض الأخير في نطاق الدوري الانجليزي الممتاز، مما جعل يونايتد متخلفا بـ 19 نقطة عن ليفربول في قائمة الدوري,

ولكن المدير السابق لنوادي تشيلسي وريال مدريد وانتر ميلان رفض الخوض في تفاصيل مغادرته أولد ترافورد.

ونقلت شبكة سكاي الرياضية عن مورينيو قوله "لا أتغير، وما فعلته عندما تركت تشيلسي على سبيل المثال هو نفس الشيء الذي سأفعله الآن."

ومضى للقول "أبقي على الأشياء الجيدة، ولا أتكلم عن أي شيء حصل في النادي. بامكاننا التحدث عن الكثير من الأشياء الجيدة، ولكن الأمر انتهى."

وقال "لمانشستر يونايتيد مستقبل بدوني، كما لي مستقبل بدون مانشستر يونايتد، فلماذا علي أن اشارككم أو أنصار النادي بما أشعر به؟"

"الموضوع انتهى. هذا هو أنا، وهكذا كان الأمر دائما. كنت دائما انتقد المديرين الذين يتركون نواديهم ومن ثم يتكلمون علنا عن المسؤول. أنا لست كذلك. أريد أن انتهي من الموضوع. ماحصل بالأمس حصل، وأريد أن أقول أن الموضوع منتهي."

واستطرد قائلا " أتمنى أن تحترموا أنتم رجال الاعلام ذلك. فحتى أن أعود إلى كرة القدم، اعتقد بأن لي الحق في أن أحيا حياة عادية كما أنوي فعله الآن. أذهب للتسوق وللمشي. أما مانشستر يونايتد فهو الماضي!"

وكان يونايتد أعلن أن مهاجمه السابق، النرويجي أوليه غونار سولشاير، ستولى ادارة الفريق بشكل مؤقت خلفا لمورينيو.