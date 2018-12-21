محمد صلاح ينفرد بقمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

مصدر الصورة Reuters Image caption صلاح يحتفل مع فان دايك بالهدف الأول لليفربول

انفرد المصري محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل نهاية الجولة 18 من البطولة، بعدما سجل هدفه الحادي عشر في المباراة أمام وولفرهامبتون.

وقاد صلاح فريق ليفربول، الذي يتصدر جدول الترتيب، لتوسيع فارق النقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى 4 نقاط قبل نهاية مباريات الجولة.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من فابينيو استقبلها مهاجم منتخب مصر بيسراه من لمسة واحدة لتسكن شباك أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 68، مرر صلاح كرة عميقه للمدافع فان دايك المنطلق نحو المرمى والذي أودعها بيسراه في المرمى.

وبهذا الفوز، يرفع الضيوف رصيدهم من النقاط إلى 48 نقطة، في انتظار مباراة مانشستر سيتي السبت أمام كريستال بالاس.

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ويستضيف مانشستر سيتي، حامل لقب البطولة، كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 18 سعيا وراء تقليص الفارق مع ليفربول إلى نقطة واحدة.

وبالنسبة لسباق الهدافين، يحتل بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق أرسنال المركز الثاني بعشرة أهداف، يليه هاري كين مهاجم توتنهام ورحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي برصيد 9 أهداف لكل منهما.

ويستضيف أرسنال فريق بيرنلي يوم السبت، بينما يواجه توتنهام فريق إيفرتون يوم الأحد على ملعب الأخير في ختام مباريات الجولة.

يذكر أن صلاح حقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك كصاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في تاريخ البطولة بشكلها الحالي، حيث سجّل 32 هدفا في الموسم الماضي.