مصدر الصورة Reuters Image caption ريال مدريد فاز بكأس العالم للأندية 4 مرات

حصل نادي ريال مدريد الإسباني على كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نهائي البطولة التي استضافتها الإمارات.

وكانت المباراة سهلة بالنسبة لبطل إسبانيا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، إذ سجل هدفا مبكرا عن طريق أحسن لاعبي العالم الموسم الماضي الكرواتي، لوكا مودريتش، في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 60، عزز ماركوس يورنتي تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني، ثم أضاف المدافع البارز سيرجيو راموس الهدف الثالث من تسديدة قوية في الدقيقة 78.

وجاء هدف العين الوحيد عن طريق الظهير الأيمن للفريق اللاعب الياباني تسوكاسا شيوتاني من ضربة رأس ماكرة في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الرابع لريال مدريد من تسديدة ارتدت من أحد مدافعي العين وسكنت الشباك.

مصدر الصورة Reuters Image caption المباراة أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وهذا هو لقب البطولة الرابع في تاريخ ريال مدريد، والثالث للنادي على التوالي.

وعلى صعيد سجلات اللاعبين حصل الألماني توني كروس على لقبه الخامس، حيث فاز مع فريقه السابق بايرن ميونيخ ببطولة عام 2013، ثم حصل على أربعة ألقاب مع ريال مدريد.

وكانت هذه المرة الثانية التي يصل فيها فريق عربي إلى نهائي البطولة، فقد خسر الرجاء البيضاوي نهائي بطولة عام 2013 أمام بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين.