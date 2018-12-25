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قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه "لا ينبغي أن يشعر أحد بالأمان" في السباق على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رافضا استبعاد تشيلسي وأرسنال.

ويصل ليفربول إلى نصف مشوار اللقب يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول وهو متصدر المسابقة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحتل تشيلسي وأرسنال المركزين الرابع والخامس على الترتيب، بفارق 11 نقطة عن ليفربول، بينما لا يزال في الدوري الإنجليزي 20 جولة.

وقال كلوب "لا ينبغي أن يعتقد أحد أنه خارج السباق".

وفي ثمانية من المواسم العشرة الماضية، كان لقب البطولة من نصيب الفريق الذي احتل صدارة جدول الترتيب يوم عيد الميلاد (25 ديسمبر/ كانون الأول).

وبالرغم من هذا، فإن الاستثناءين - في موسمي 2008-2009 و2013-2014 - كان بطلهما ليفربول الذي فقد الصدارة واكتفى باحتلال المركز الثاني بنهاية الموسم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لم يحصل ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990

ومنذ بداية الموسم الحالي لم يُهزم فريق المدرب الألماني، والذي يستضيف نيوكاسل يونايتد غدا.

وجاءت تصريحات كلوب بعدما قال ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، إن ليفربول ومانشستر سيتي هما "الأوفر حظا" للفوز، وذلك بعد أن هزم فريقه فريق إيفرتون بنتيجة 6-2 على ملعب الأخير يوم الأحد الماضي، ليضيق الفارق مع سيتي إلى نقطتين.

وقال كلوب "شاهدت المباراة أمام إيفرتون، الذي كان مستواه أكثر من جيد. لقد فعلوا (توتنهام) كل شيء تقريبا وكان أسلوبهم رائعا".

وأضاف "الأمر نفسه سيحدث مع أرسنال وتشيلسي".

وأشار إلى أن توتنهام "لم يكن أبدا خارج المنافسة، فلماذا يندهش الناس عندما يرونه داخلها؟".

وأكد أن "هناك فريق كثيرة تخوض سباق اللقب، أو سمّه ما شئت، وهو ما ينبغي أن يكون".