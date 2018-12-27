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توفي مشجع في أحد مستشفيات مدينة ميلانو الإيطالية متأثرا بإصاباته بعدما صدمته سيارة.

وكان المشجع، 35 عاما، مع مجموعة من مشجعي فريق إنتر ميلان أثناء الاشتباكات التي سبقت المباراة قرب ملعب سان سيرو بين مشجعي الفريق ومنافسه نابولي حينما صدمته السيارة.

ورغم نقله إلى المستشفى إلا أن حالته كانت متأخرة وتوفي في وقت لاحق.

وأصيب 4 من مشجعي فريق نابولي في الاشتباكات حسب تأكيدات الشرطة تعرض أحدهم للطعن بسكين.

ماذا جرى؟

قبيل بدء المباراة وصلت 10 سيارات نقل جماعي تقل مشجعي فريق نابولي الضيف إلى ملعب سان سيرون في مدينة ميلانو وتهربت من الوقوف في نقاط التفتيش الأمنية قرب الملعب.

وحاصر نحو 100 من مشجعي ميلانو الذين كانوا يحملون العصي السيارات التي حاولت الهروب و تعرض اثنين من مشجعي ميلانو للدهس ونقل أحدهما إلى المستشفى وفارق الحياة.

وكان المشجع المتوفي من أعضاء رابطة مشجعي إنتر ميلان (ألتراس) ويقيم في قرية فاريسي شمال ميلانو.

وقالت الشرطة إن القتيل لم يتعرض للدهس من سيارات مشجعي فريق نابولي وإنها تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة التي تظهر سيارة دفع رباعي سوداء ربما تكون متورطة.

وداخل الملعب انعكس التوتر على الاجواء في المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف مقابل لاشيء، إذ تعرض لاعب نابولي خاليدو كوليبالي لهتافات عنصرية من مشجعي ميلانو الأمر الذي استدعى إيقاف المباراة 3 مرات.