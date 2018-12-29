ليفربول يسحق أرسنال بخماسية ويعزز صدارته بالدوري الإنجليزي

مصدر الصورة EPA Image caption فيرمينو سجل ثلاثية في مرمى أرسنال

عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه العريض على ضيفه أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وأصبح الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي تسع نقاط كاملة.

وبدأ أرسنال المباراة باندفاع هجومي أثمر عن هدف سجله، ميتلاند نايلز، في الدقيقة 11 من المباراة عندما قطع تمريرة جانبية من أليكس أووبي.

ولكن رد ليفربول جاء سريعا ومباغتا إذ سجل، روبرتو فيرمينو، هدفين في الدقيقتين 14 و15، بمجهود فردي أمام أخطاء فادحة ارتكبها لاعبو أرسنال.

وتحركت بعدها آلة ليفربول، وأظهر لاعبوه تحكما مطلقا في مجريات اللعب، فسجل، ساديو ماني، الهدف الثالث في الدقيقة 32 من تمريرة، محمد صلاح، داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول جاء دور، محمد صلاح، ليسجل الهدف الرابع من ضربة جزاء.

وأكمل فيرمينو ثلاثيته في الدقيقة 65 من المباراة عندما سجل الهدف الخامس من ضربة جزاء ثانية منحها الحكم للفريق الأحمر.

ولعب أشبال المدرب، يورغن كلوب، 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، دون أي هزيمة، قبل المواجهة النارية المقبلة في مانشستر أمام سيتي، التي سيكون لها تأثير مهم في السباق على اللقب.

أما أرسنال فيحتل المركز الخامس، بعد فوز واحد في آخر خمس مباريات له في الدوري، متأخرا بنقطتين عن صاحب المركز الرابع، تشيلسي.