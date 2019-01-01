نيجيريا تواجه مصر في ملعب ستيفن كيشي

مصدر الصورة AFP Image caption آخر مباراة بين مصر ونيجيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

أكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم إجراء المباراة الودية بين نيجيريا ومصر في ملعب، ستيفن كيشي، بمدينة أسابا، جنوبي البلاد.

وكان الاتحاد المصري أعلن يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول أن منتخب الفراعنة سيواجه منتخب النسور الممتازة بعد مباراة مصر الأخيرة أمام النيجر في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وحدد المسسؤولون النيجيريون تاريخ 26 مارس/ آذار لإجراء المباراة بعد إنهاء الإجراءات التحضيرية مع حكومة إقليم الدلتا المحلية، وذلك بالملعب الذي يحمل اسم ستيفن كيشي، وهو المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم النيجيرية.

وتجري المباراة بعد أربعة أيام من مباراة منتخب نيجيريا أمام السيشل في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا بالملعب نفسه.

ولعب المنتخب النيجيري، بطل أفريقيا ثلاث مرات، آخر مباراة له في أسابا، منذ ستة أسابيع وتعادل بلا أهداف أمام منتخب أوغندا.

ولعب منتخب مصر، الأكثر تتويجا في أفريقيا، آخر مباراة له أمام نيجيريا تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017، وحقق التعادل هدفا لهدف في نيجيريا، وفاز بنتيجة هدف لصفر في الاسكندرية ليتأهل إلى النهائيات متقدما على النسور.

وستكون المباراة المقبلة هي المواجهة 18 بين المنتخبين، إذ فازت نيجيريا في سبع منها وحظيتمصر بالفوز في خمس، وتعادل الفريقان في المباريات الباقية.