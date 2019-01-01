مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح فاز بالجائزة العام الماضي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2018.

وتضم القائمة ثلاثة لاعبين، هم: مهاجما ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ومهاجم أرسنال الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وضمت القائمة النهائية في العام السابق اللاعبين الثلاثة أنفسهم.

وحينذاك، فاز صلاح، الذي فاز كذلك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بجائزة بي بي سي لأحسن لاعب أفريقي في 2018، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي هذا العام يوم 8 يناير/ كانون الثاني في العاصمة السنغالية دكار.

ويتنافس على جائزة أحسن لاعبة أفريقية النيجيريتان أسيسات أوشوالا وفرانسيسكا أورديغا، والجنوب أفريقية ثيمبي غاتلانا.

وفازت أوشوالا بالجائزة الأفريقية في العامين السابقين، لترفع رصيدها الإجمالي إلى ثلاث مرات.

وقد أدت أوشوالا، يرفقة زميلتها أورديغا، دورا أساسيا في تتويج منتخب "النسور" بكأس أمم أفريقيا في عام 2018.

أما غاتلانا فكانت أحسن لاعبة وهدافة الدورة الأخيرة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، وبلغ منتخب بلادها المباراة النهائية لكنه خسر أمام نيجيريا بركلات الترجيح.