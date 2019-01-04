مسؤول في اتحاد الكرة القطري يدخل الإمارات بعد منعه من حضور كأس آسيا

مصدر الصورة EPA Image caption الاتحاد الآسوي لكرة القدم يحقق في القضية

دخل مسؤول قطري الإمارات بعد 24 من منعه من حضور نهائيات كأس أمم آسيا، رغم أنه رئيس لجنة التنظيم فيها، وذلك بسبب الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.

فقد وصل سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد القطري، صباح الجمعة إلى أبو ظبي، حسب الاتحاد الآسيوي.

وكان الاتحاد قال في بيان إنه "على علم بتقارير مفادها أن المهندي لم يتمكن من السفر إلى الإمارات من العاصمة العمانية مسقط".

وأضاف البيان: "نحن نحقق في القضية وسنتأكد من حصول جميع أعضاء لجنة التنظيم على تأشيرات الدخول".

وتحتضن الإمارات هذا الشهر نهائيات كأس أمم آسيا.

وتشارك في هذه الدورة منتخبات البلدان التي تفرض حصارا شاملا على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017، وهي السعودية والإمارات والبحرين. ويضمن الحصار منع الرحلات المباشرة بين هذه الدول وقطر، وتمنع دول الحصار أيضا الطائرات القطرية من عبور مجالاتها الجوية.

وتشارك قطر في هذه الدورة الآسيوية وقد وضعت عملية القرعة منتخبها في مجموعة السعودية.

وهذه أول مباراة يلعبها فريق قطري في الإمارات منذ اندلاع الأزمة بين الدوحة وجيرانها في الخليج. وسيصل المنتخب القطري إلى الإمارات يوم 5 يناير/ كانون الثاني في رحلة جوية من الكويت.

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وتتهم دول الحصار قطر بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران، غريمة السعودية في المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم في 2022.