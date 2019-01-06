مصدر الصورة Getty Images Image caption وجهت انتقادات لريبيري بسبب فيديو يظهره وهو يتناول شريحة لحم مغطاة بالذهب

قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم فرض غرامة على لاعب خط الوسط فرانك ريبيري بعد نشره تغريدات غاضبة تضمنت ألفاظا نابية.

وكان اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 35 عاما، يرد على انتقادات وجهت إليه بعد نشر فيديو له، وهو يستمتع بتناول شريحة لحم مغطاة بورق من الذهب.

ووصف ريبيري منتقديه بأنهم "حاقدون"، وقال إنه ليس مدينا لأحد من "الكارهين" له.

ولم يحدد مدير النادي، حسن صالح حميدزيتش، قيمة الغرامة التي فُرضت على اللاعب، لكنه وصفها بأنها غرامة "باهظة".

وقال: "استخدم فرانك ألفاظا لا يمكن أن نقبلها، ولا يحق له أن يستخدمها قدوة ولاعب في النادي".

وأضاف :"تحدثت مع فرانك حديثا طويلا وأبلغته أنه سيخضع لفرض غرامة باهظة وقد قبل هذه العقوبة".

ويظهر الفيديو ريبيري وهو يجلس في مطعم الطاهي التركي الشهير نصرت غوكجة في دبي، استعدادا لتناول شريحة لحم كبيرة، يقال إن تكلفتها تصل إلى ألف جنيه استرليني (1273 دولارا)، وضعت على طاولته.

وقوبل الفيديو بانتقادات واسعة النطاق.

وقال ريبيري في واحدة من تغريداته : "نجاحي قبل أي شيء بفضل الله، ثم بفضلي وفضل أقاربي الذين آمنوا بي".

وانتقد اللاعب وسائل الإعلام وقال إنها تتجاهل أعماله الخيرية.

وأضاف أنه حر في أن ينفق أمواله كما يحلو له، لكن مدير النادي قال إن ريبيري كان مدعوا إلى المطعم، لذا لم يسدد الفاتورة.

مصدر الصورة Twitter/@nusr-ett Image caption نشر الطاهي غوكجة صورا له مع الرئيس مادورو في مطعمه في اسطنبول العام الماضي

ويمتلك الطاهي غوكجة عددا من المطاعم الفاخرة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وتركيا، ويشاهد الملايين مقاطع فيديو له وهو يقطع اللحوم.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها شخصية مشهورة انتقادات بسبب تناول طعام في مطعمه.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد تسبب في إثارة حالة من الغضب في سبتمبر/أيلول العام الماضي عندما زار مطعم غوكجة في مدينة اسطنبول.

وتشير بيانات إلى أن ثلثي المواطنين في فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية، يفقدون وزنهم بسبب نقص الغذاء الذي تعاني منه البلد خلال السنوات الأخيرة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مادورو في المطعم، وقال معارضون إنه لا يعاني من المشكلات التي تواجه فنزويلا.

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