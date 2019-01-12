مصدر الصورة Getty Images Image caption الجيولوجيا السياسية حاضرة بقوة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم

المملكة العربية السعودة في مواجهة قطر، والأردن في مواجهة سوريا، والصين في مواجهة الفلبين.

ليست هذه مجرد أمثلة على بلدان ذات علاقات دبلوماسية بينية ملتهبة، لكنها مباريات بكأس أمم آسيا 2019، وهي البطولة الرئيسية لكرة القدم في القارة التي تستمر فعالياتها حتى الأول من فبراير / شباط في ملاعب متفرقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن الكأس الآسيوية، التي تتنافس الفرق عليها منذ عام 1956، هي حدث إشكالي نظرًا لأمور أبعد من حدود الملاعب، فثمة منازعات إقليمية، ومواجهات دينية، بل وحتى حروب بالوكالة تُعقّد أجواء المباريات بين الفِرَق الـ 24 المشاركة في بطولة هذا العام.

وهذه بعض المباريات ذات النصيب الأكبر من التنافس الذي يتخطى حدود المستطيل الأخضر:

مصدر الصورة Getty Images Image caption مشجعو الصين لم يتجاوبوا مع انتصار اليابان عام 2004

جروح حروب قديمة

وصف أسطورة كرة القدم البرازيلية، زيكو، مباراة نهائي كأس أمم آسيا عام 2004 بين اليابان والصين التي أقيمت في بكين، قائلا: "كانت أجواؤها مشحونة بالتوتر على نحو لم أرَ مثيلا له في حياتي كمدرب فني."، وكان زيكو حينها مدربا لليابان، واعتاد على أجواء المنافسة الملتهبة في كرة القدم بأمريكا الجنوبية.

في الطريق إلى المباراة، انتقدت الصين أفعالا يابانية وصفتها بالوحشية في الشرق الأقصى في بواكير القرن العشرين وإبان الحرب العالمية الثانية.

وارتفعت حدة التوترات إلى حدٍّ دفع السلطات اليابانية إلى توجيه النصح للمشجعين بعدم ارتداء أي رموز وطنية لدى الذهاب إلى الملاعب.

وزاد التوتر أكثر بعد تسجيل اللاعب الياباني كوجي ناكاتا هدفا باليد في مرمى الصين في الدقيقة الـ 68، وبعد ما كان التعادل قائما انتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح اليابان.

وكان ثمة أعمال شغب مشتعلة خارج الملعب واحتاج مشجعو ولاعبو اليابان حراسة شُرطية وسط مشاهد ظهر فيها مشجعون صينيون يحرقون أعلاما يابانية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption التنافس الإيراني-السعودي يبدأ في سن الشباب

اجتماع أعداء

وبالنظر إلى أي قائمة تضم فرق كرة قدم متنافسة دوليا وسط أجواء سياسية مشحونة، ستبدو مباراة السعودية ضد إيران في مرتبة عالية من تلك القائمة.

وثمة تنافس رياضي تاريخي، فكلا الفريقين فاز بالكأس الآسيوية ثلاث مرات، آخرها السعودية عام 1996، لكن أسباب العداوة بين البلدين تتعلق أكثر بمسائل جيوسياسية.

وتشمل التوترات هذه الأيام الحرب بالوكالة التي تخوضها المملكة العربية ضد إيران على الأراضي السورية، حيث تدعم حكومة طهران نظيرتها المتمثلة في حكومة بشار الآسد.

أما السعودية ذات الأغلبية السنية، فإن حكومتها تدعم جماعات مسلحة في جهودها للإطاحة بنظام الأسد في الحرب الأهلية السورية، في إطار خطة لاحتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وتأتي حقيقة أن البلدين منخرطان في حرب أخرى بالوكالة في اليمن لتزيد الأمور تعقيدا.

وقد امتدت شواهد العداوة بالفعل إلى المستطيل الأخضر، ففي عام 2016، أعلنت السعودية أنها لن تلعب مباريات في طهران إثر هجمات تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية في طهران -في إطار مظاهرات ضد إعدام السعودية رجل الدين البارز نمر النمر.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تراجع دعم الاتحاد في كوريا

وربما لا يستسيغ منظمو بطولة كأس آسيا 2019 مواجهة محتملة بين السعوديين والإيرانيين الذين قد يلتقيان في مراحل خروج المغلوب نظرا لوقوعهما في مجموعتين متجاورتين.

حكاية الكوريتين

لابد أن ينعكس السلام الهش بين الكوريتين على أرض الملعب، هل تتفق مع هذا؟ ليس إلى حد بعيد، كما يبدو.

ليس غريبا على الكوريين أن يشجع كل بلد فريق جارته. وقد حظي لاعبون من أمثال الكوري الشمالي يونغ تاي-سي بشعبية كبرى في كوريا الجنوبية.

واحتفلت الصحافة الكورية الشمالية بنجاح استضافة كوريا الجنوبية مع اليابان لبطولة كأس العالم 2002 وبوصول فريقها لنصف النهائي، كأول فريق آسيوي يحقق ذلك.

وفي ظل شعور مشترك بالوحدة الكورية، لا تزال الغالبية على الجانبين الشمالي والجنوبي لشبه الجزيرة تحبّذ عودة الوحدة، وإنْ كان الدعم الشعبي لهذا الاتحاد قد تراجع في الشطر الجنوبي من 90 في المئة تقريبا عام 1969 إلى 58 في المئة العام الماضي، طبقا لاستطلاعات رأي أجراها المعهد الكوري للوحدة الوطنية.

لكن بعض المشاحنات طفت على السطح؛ ففي عام 2008 تغيّر مكان إقامة المباراة المؤهلة لكأس العالم بين الكوريتين من بيونغيانغ إلى شانغهاي بعد أن رفض النظام الكوري الشمالي السماح بعزف النشيد الوطني أو رفع العلم الكوري الجنوبي في ملعب كيم إل سونغ.

وبعد ذلك بعام، وفي سول، عزت السلطات الكورية الشمالية الهزيمة 1-0 إلى خطة مزعومة لتسميم لاعبيها.

جدير بالذكر أن فريقي الكوريتين مشاركان في بطولة كأس آسيا 2019.

مصدر الصورة Getty Images Image caption إسرائيل مُنعت من المشاركة في كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم عام 1974

إسرائيل، أمة "أوروبية"

ليس بدعًا "إعادة تحديد مكان" الفرق الدولية لكرة القدم. وقد نُقل فريق استراليا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2006 سعيًا لمباريات أكثر تنافسية من تلك التي تشهدها مباريات كأس أوقيانوسيا، وكان منتخب استراليا قد هزم فريق منتخب جزر الساموا الأمريكية (31-0)، على سبيل المثال لا أكثر.

وستشارك دولة قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022 في بطولة كوبا أمريكا (بطولة أمريكا الجنوبية الدولية) في إطار برنامج تستهدف من خلاله أن يكستب فريقها الوطني مزيدًا من الخبرة.

أما بالنسبة لوضع إسرائيل في كأس الأمم الأوروبية، فإن الأمر لا يزال أكثر تعقيدا منذ عام 1994.

فعلى الرغم من انضمامها أصلا إلى كأس الأمم الأوروبية، فقد واجهت الدولة اليهودية مقاطعة من بلدان مسلمة من أول يوم.

وفي عام 1958 فازت إسرائيل في المباريات المؤهلة لكأس العالم عن المنطقة دون أن تلعب مباراة واحدة - ما أجبر الفيفا على تنظيم مباراة فاصلة بين فريقي ويلز وإسرائيل خسرها الأخير.

وفي عام 1964، استضافت إسرائيل بطولة كأس آسيا وفازت بها، لكن 11 فريقا انسحبوا من البطولة.

وقد تأهلت إسرائيل كبلد آسيوي لنهائيات كأس العالم عام 1970، ولم تكد تنافس في دورة الألعاب الآسيوية عام 1974 بإيران حتى احتدت التوترات في الشرق الأوسط، مما قاد إلى استبعادها من بطولة كأس آسيا 1974.

وفي الفترة الممتدة من 1982 إلى 1994، شاركت إسرائيل في بطولات دولية بأوروبا وأوقيانوسيا قبل أن تمسي رسميا عضوا بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم - وتشارك أندية إسرائيل في مسابقات دوري أبطال أوروبا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption بارك يونغ وو الكوري الجنوبي يحمل شعارا سياسيا في نهاية صدام عام 2012 مع اليابان

اليابان وكوريا الجنوبية

على الرغم من استضافة كأس العالم 2002 سويا، إلا أن العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية معقدة نوعا ما.

وقد ترك الحكم الياباني لشبه الجزيرة الكورية زهاء 35 عاما (1910-1945) كثيرا من الضغينة، ولا تزال بين الدولتين قضايا مثيرة للجدل كمسائل تتعلق بالعمالة القسرية لمئات الآلاف من الرجال والنساء الكوريين أثناء فترة الاحتلال.

وفي عام 1954، استبقت حكومة كوريا الجنوبية مباراة مؤهلة لكأس العالم بقرار يحظر دخول اليابانيين إلى بلادها، ونُقل عن الرئيس سيغمان ري حينها القول: "لا يزال الوقت مبكرا جدا على ذلك".

وفي النهاية، تراجعت سول عن التمسك بحق اللعب أمام مشجعين كوريين، وأقيمت المبارتان على أرض يابانية.

وكسب الكوريون المباراة 7-3 ، ومن غير الواضح كيف أثمرت تهديدات الرئيس ري للاعبين "بعدم التجرؤ على الرجوع حال الخسارة".

وفي عام 2012 عاود الكوريون الفوز على جيرانهم، وهذه المرة في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في أوليمبياد لندن.

وعرض لاعب خط الوسط، بارك يونغ-وو، لافتة مكتوب عليها "دوكدو إقليمنا"، في إشارة إلى جزيرة صغيرة متنازع عليها تطلق عليها اليابان اسم "تاكيشيما" - مما حدا باللجنة الأوليمبية الدولية إلى سحب الميدالية منه.

وبعد مرور عام، حظيت لافتة رفعها مشجعون محليون تقول: "لا مستقبل لجيل نسي التاريخ" باهتمام واسع غطى على فوز اليابان 2-1 بكأس شرق آسيا.

وقد سلكت كوريا الشمالية، على نحو غريب، مسلكا مختلفا؛ فقد مثّل البلاد عددٌ من اللاعبين المولودين في اليابان، ومن بينهم (يونغ تاي-سي)، الذي قاد كوريا الشمالية إلى كأس العالم 2010 - في المرة الثانية التي تشارك فيها البلاد بالبطولة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حدود قطر فقط تغلقها السعودية في يونيو/حزيران 2017

أحزان حصار

ثمة مشكلة أخرى تضمها السعودية بين طياتها: ففي 17 يناير/كانون الثاني الجاري تواجه السعودية قطر فيما يمكن اعتبارها مباراة حاسمة في مجموعتهما.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان منذ الأزمة الدبلوماسية التي أدت إلى قطع السعودية ودول أخرى علاقاتها مع قطر منذ أكثر من عام ونصف.

وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر، قال المنسق الإعلامي للمنتخب القطري، علي الصلات، "في النهاية، للرياضة رسالة سلام. وعليه، فهذا ما نسعى لتقديمه، ونحن نأمل أن نمثل بلدنا على نحو جيد أثناء المنافسة."

إلا أن جدلا ثار عندما مُنع نائب رئيس الاتحاد القطري وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سعود المهندي، من دخول الإمارات العربية المتحدة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الفلبين هي إحدى الأمم التي تدّعي ملكية جزر سبراتلي الواقعة في أرخبيل بحر الصين الجنوبي وسط نزاع إقليمي مع بكين.

لقاءات صعبة تنتظر الصين

وقعت الصين إلى جوار كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة. لكن المباراة ضد الفلبين في 11 يناير/كانون الثاني الجاري هي التي تنطوي على قلق بشأن أمور أبعد من حدود المستطيل الأخضر.

والفلبين هي إحدى الدول التي تدّعي ملكية جزر سبراتلي الواقعة في أرخبيل بحر الصين الجنوبي وسط نزاع إقليمي مع بكين.

وارتفعت حدة التوترات بعد اتهام الصين بعسكرة وجودها في الأرخبيل على مدى الأعوام القليلة الماضية.

وثمة دولة أخرى في المنافسة تدعي ملكية جزر سبراتلي هي فيتنام. وثمة مواجهة صعبة أخرى تنتظر الصين ستكون مع الهند التي تتنازع معها في مناطق حدودية ملتهبة تضمنت هضبة "دوكلام"، والتي قادت إلى مواجهة تثير المخاوف بين القوات العسكرية للبلدين عام 2017.

ونشب نزاع حدودي آخر بين البلدين أدى إلى اشتعال صراع عنيف بينهما عام 1962، مخلفا ألفي قتيل على الأقل إضافة إلى العديد من الجرحى.

مصدر الصورة Getty Images Image caption دعم إيران للحوثيين في اليمن أسهم في توتر العلاقات بين البلدين

إيران في مواجهة اليمن

وقعت إيران إلى جانب العراق واليمن، إضافة إلى فيتنام.

وبينما تحسنت علاقات إيران مع العراق بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لكن لا يمكن القول إن تحسنا مشابها قد شهدته علاقات طهران بصنعاء.

وكانت العلاقات بين الدولتين قد تجمدت منذ الثورة الإيرانية عام 1979 - والتي أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي الذي كان قد دعم المقاتلين اليمنيين ضد الماركسيين المسلحين في حقبة الستينيات.

ثم جاء دعم إيران لمسلحي جماعة الحوثي في اليمن ضد الحكومة المدعومة من السعودية ليزيد العلاقات سوءًا.

والتقى الفريقان في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري بأبوظبي في الجولة الأولى وفازت إيران (5-0).

مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت سوريا على وشك دخول بطولة كأس العالم 2018

شؤون سورية

يأتي حضور سوريا في المسابقة بعد أداء مشرف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وكانت سوريا قاب قوسين أو أدنى من التأهل.

وفي كأس الأمم الآسيوية للعام الجاري، تعادلت سوريا مع فلسطين سلبيا في السادس من يناير/كانون الثاني، وفي 10 يناير/كانون الثاني لعبت سوريا مباراة مهمة ضد الأردن الذي أحرز أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن بعد أن هزم المنتخب الاسترالي حامل اللقب (1-0)، وفاز الأردن على سوريا (2-0).

وتأزمت العلاقات بين دمشق وعَمان على خلفية دعم الأخيرة لجماعات المعارضة وللتدخل الأمريكي في الحرب الأهلية السورية.