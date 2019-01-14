ميسي يسجل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني

مصدر الصورة Reuters Image caption سجل ميسي هدف برشلونة الثاني، في مباراة فاز فيها فريقه بثلاثية نظيفة، على ضيفه فريق إيبار

سجل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه رقم 400، في الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي فاز فيها فريقه برشلونة، على ضيفه فريق إيبار، بثلاثة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن فريق أتليتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثاني.

وأحرز ميسي الهدف الثاني لبرشلونة خلال المباراة، وعزز موقعه، كأفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني على الإطلاق. وجاء الهدف في المباراة رقم 435 له في الدوري الإسباني.

وسجل لويس سواريز الهدفين الأول والثالث لبرشلونة خلال اللقاء.

وأصبح ميسي أول لاعب يسجل 400 هدف، في بطولة واحدة، من ضمن أقوى خمس دوريات لكرة القدم في أوروبا.

إنجازات رائعة

يعد ميسي، البالغ من العمر 31 عاما، ثاني لاعب يسجل 400 هدف، ضمن الدوريات الخمس الأقوى في أوروبا، وذلك بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 409 أهداف خلال 507 مباراة، وذلك في دوريات انجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

الهدف، الذي سجله ميسي في فريق إيبار، يعني أن اللاعب الأرجنتيني حقق حصيلة 400 هدف، خلال عدد مباريات أقل بـ 63 مباراة، مقارنة بمنافسه كريستيانو رونالدو.

الهدف يعزز موقع ميسي، كأفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني على الإطلاق، يليه في المركز الثاني رونالدو، لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي حاليا، بحصيلة 311 هدفا، خلال 292 مباراة لعبها في فريق ريال مدريد، ثم تيلمو زارا في المركز الثالث، الذي سجل 251 هدفا، في الدوري الإسباني.

سجل ميسي أهدافا في الدوري الإسباني، أكثر من مجموع الأهداف، التي سجلها 29 فريقا في البطولة مجتمعين.

سجل ميسي أهدافه، في شباك 37 فريقا في البطولة.