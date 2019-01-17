مصدر الصورة Reuters Image caption المنتخب القطري يحقق إنجازا غير مسبوق

تأهل المنتخب القطري إلى دور الستة عشر في بطولة كأس آسيا 2019، على رأس مجموعته، بعد فوزه على السعودية بهدفين لصفر، في مباراة مشحونة بالخلافات السياسية بين البلدين.

وأهدر حسن الهيدوس ضربة جزاء للمنتخب القطري في الدقيقة 42 من المباراة، ولكن زميله، المعز علي، منح منتخب بلاده التقدم في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتفوق قطر بهدف لصفر.

وعاد المعز علي للتسجيل مرة أخرى، ليعمق الفارق بهدف ثان في الدقيقة 79، ويتصدر قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف حتى الآن.

وضيع المنتخب السعودي فرصة ذهبية في الدقيقة 22 من المباراة عندما باغت، فهد المولد، الحارس القطري، ولكنه كرته اصطدمت بالعارضة.

وحقق المنتخب القطري في دور المجموعات ثلاثة انتصارات، وحصد 9 نقاط كاملة رفقة اليابان وكوريا الجنوبية.

وستلعب قطر مباراة دور الستة عشر أمام العراق، أما السعودية فستواجه اليابان.

وجرت المباراة، رغم الأجواء المشحونة سياسيا، في ظروف عادية، وتحلى اللاعبون في أغلب فترات اللعب بروح رياضية، ولكن في نهاية المباراة شوهد أحد لاعبي المنتخب السعودي يدفع اللاعبين القطريين الذين كانوا يحتفلون بالفوز.

وهذه أول مباراة تقام بين المنتخب القطري والمنتخب السعودي منذ اندلاع الأزمة بين الدوحة وجيرانها في الخليج قبل 18 شهرا. وغاب عن مدرجات الملعب المشجعون القطريون بسبب الحظر الذي تفرضه الإمارات بلادهم.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا شاملا على قطر، متهمين إياها بدعم "الإرهاب" والتقرب من إيران، غريمة السعودية في المنطقة. وتنفي الدوحة التهم الموجهة لها.