رونالدو وألونسو أمام القضاء الإسباني بتهم التهرب الضريبي

مصدر الصورة AFP Image caption يعتقد أن رونالدو وافق على تسوية

يمثل نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، وزميله السابق في ريال مدريد، تشابي ألونسو، الثلاثاء المقبل أمام محكمة بالعاصمة الإسبانية مدريد بتهم التهرب الضريبي.

ويتوقع أن يقر رونالدو بمخالفة القانون، إذ أفادت تقارير بأنه وافق على تسوية يدفع بموجبها غرامة 16.4 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ.

ويمثل ألونسو لأول مرة أمام المحكمة بتهمة التحايل على مصلحة الضرائب بمبلغ 2 مليون يورو. ولكنه ينفي التهم الموجهة له.

ويتابع القضاء الإسباني عددا من لاعبي كرة القدم البارزين، من بينهم نجم برشلونة ليونيل ميسي، ومدافع ريال مدريد، مارسيلو، بتهم التهرب الضريبي.

ويُتهم رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، بالسعي لإخفاء مدفوعات مرتبطة بحقوق الصور في الفترة من 2011 إلى 2014، وقيمتها 13 مليون يورو.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة ألموندو أنه عرض دفع مبلغ 12 مليون يورو في يونيو/حزيران، ولكن الحكومة رفضت عرضه.

أما في قضية ألونسو، الذي اعتزل اللعب في 2017 بعد مشوار في ليفربول وبايرين ميونيخ وفوزه بكأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني، فإن الادعاء العام يطالب بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات.