مصدر الصورة AFP

تنطلق يوم الأحد أولى لقاءات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الآسيوية السابعة عشرة، المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإقامة ثلاثة مباريات قبل أن تستكمل الاثنين بإقامة ثلاثة مباريات أخرى، وأخيرا تختتم الثلاثاء بآخر مباراتين.

فعلى ملعب آل مكتوم بإمارة دبي، يفتتح المنتخب الأردني لقاءات ثمن نهائي العرس الآسيوي، بمواجهة منتخب فيتنام، بعد أن تصدر "النشامى" المجموعة الثانية بشباك نظيفة، فيما خطف الخصم الفيتنامي إحدى بطاقات أفضل الثوالث عن المجموعة الرابعة.

وسيحتضن استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لقاء منتخبي تايلاند والصين، بعد أن حقق المنتخب التايلاندي المفاجأة متأهلا عن المجموعة الأولى في المركز الثاني، بينما احتل المنتخب الصيني الذي يقوده المدرب الإيطالي مارتشيللو ليبي، بطل العالم 2006، المركز الثاني أيضا بالمجموعة الرابعة خلف نظيره الكوري الجنوبي.

أما آخر لقاءات الأحد سيجمع المنتخب الايراني، حامل الألقاب الثلاثة في البطولة في سبعينيات القرن الماضي، بخصمه منتخب عمان، بعد أن تصدرت ايران مجموعتها، بينما تأهل المنتخب العماني كأحد أفضل الثوالث بفوز عصيب في آخر لقاءات مجموعته على تركمانستان.

أما يوم الاثنين، فسيكون استاد نادي الشارقة مسرحا لأقوى لقاءات الدور، أو ما يطلق عليه النهائي المبكر، إذ يواجه المنتخب السعودي، الحاصل على البطولة 3 مرات، المنتخب الياباني، الحاصل على 4 ألقاب. وكانت السعودية قد تأهلت ثانيا مجموعتها خلف قطر، بينما تصدرت اليابان مجموعتها.

خامس مباريات دور الستة عشر، سيجمع منتخبي استراليا حاملة اللقب وأوزبكستان، في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، بعدما تدارك الاستراليون هزيمتهم الافتتاحية أمام الأردن و حققوا فوزين على فلسطين وسوريا، بينما جاء المنتخب الأوزبكي ثانيا بمجموعته خلف اليابان.

أما المنتخب الإماراتي، فسيكون مطالبا بتقديم الأفضل مساء الاثنين في ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، عندما يواجه منتخب قرغيزستان في ثمن النهائي، إذ تصدر أصحاب الأرض مجموعتهم، ولكن مازال الأداء غير مقنع.

ويشهد يوم الثلاثاء، مواجهات لثلاث فرق عربية، يبدأها منتخب البحرين، الذي كان أفضل فريق في أصحاب المركز الثالث، بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في استاد مكتوم بن راشد بمدينة دبي، قبل أن يحتضن ملعب آل نهيان في أبوظبي "الديربي" العربي الوحيد بالدور ويجمع منتخبي قطر، بقيادة هداف البطولة المعز علي، ومنتخب العراق الذي قدم أداء قويا في الدور الأول، في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها.