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أغلق نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح حساباته على مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد ساعات من نشر نجم ليفربول الإنجليزي لتغريدة على حسابه على موقع تويتر باللغة الإنجليزية تقول: "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي".

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسباب التي جعلت صلاح يلجأ إلى هذه الخطوة، خاصة وأنه كان نشطا في التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يُنشر أي تفسير أو توضيح للرسالة التي نشرها صلاح.

وأصبح الوصول إلى حساب صلاح على تويتر وفيسبوك"غير ممكنا"، إذ يظهر أن الحساب جرى حذفه أو أن الصفحة لم تعهد موجودة.

وواجه صلاح في الآونة الأخيرة انتقادات واتهامات بتعمده السقوط داخل منطقة الجزاء من أجل الحصول على ركلات جزاء.

ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا، كما لعب دورا كبيرا في وصول ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وكان صلاح قد فاز في بداية الشهر الجاري بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، ليكون أول لاعب مصري وعربي يفوز بهذه الجائزة مرتين متتاليتين.

كما فاز صلاح بجائزة بي بي سي كأفضل لاعب أفريقي لعام 2018.