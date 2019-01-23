يوسين بولت "ينهي حياته الرياضية" بعد مغامرة كرة القدم

مصدر الصورة Getty Images Image caption بولت قال إنه سيتفرغ لأعماله التجارية

أعلن العداء الأوليمبي يوسين بولت، التوقف عن ممارسة الرياضة نهائيا بعد محاولة غير موفقة لخوض غمار كرة القدم.

وقد قضى العداء الجامايكي، البالغ من العمر 32 عاما، شهرين يتدرب مع الفريق الأسترالي كوست مارينرز، ولكنه غادر النادي في نوفمبر/ تشرين الثاني، لأنه لم يجد الدعم المالي لتوقيع عقد احتراف.

وقال بطل سباقات 100 متر و200 متر عن المدة التي قضاها في أستراليا: "كان الأمر ممتعا، كانت تجربة جيدة، استمتعت بوجودي في الفريق، ولكن لم تتم الامور كما ينبغي".

وسجل بولت هدفين في أكتوبر/ تشرين الأول في أول مباراة له مع مارينرز أمام فريق ماكارثر، واحتفل بالهدفين بطريقته المعهودة في سباقات السرعة.

ولم يكن فريق مارينرز في الدرجة الأولى الأسترالية الفريق الوحيد الذي كان مهتما بضم بولت، فقد رفض عرضا من فريق فاليتا في مالطا، لأن الفريق، على ما يبدو، لم يستطع دفع مرتبه.

وقضى بولت أيضا فترة يتدرب مع فريق سترومسغودسيت النرويجي، وبوريسيا دورتموند الألماني.

وكان قد اعتزل ألعاب القوى في عام 2017، وقال إنه سيتفرغ لأعماله التجارية.