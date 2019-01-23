مصدر الصورة AFP Image caption سجل بسام الراوي هدف قطر الوحيد في مرمى العراق

تمكن المنتخب القطري لكرة القدم من الفوز على نظيره العراقي بهدف يتيم في مباراة دور الـ 16 التي جمعت بين المنتخبين ضمن بطولة كأس آسيا، والتي جرت مساء الثلاثاء في أبو ظبي.

وسجل هدف المنتخب القطري مدافع المنتخب بسام الراوي من ضربة حرة، ليسجل مفارقة يقوم بها لاعب عراقي الأصل باقصاء منتخب العراق من البطولة.

ولد بسام هشام الراوي في عام 1997، وكان والده هشام علي موسى مدافعا في صفوف نوادي الزوراء والقوة الجوية والصناعة والطلبة في تسعينيات القرن الماضي، كما لعب في صفوف المنتخب العراقي في تلك الحقبة ومثل أسود الرافدين في بطولة آسيا عام 1996.

وشارك هشام علي في تصفيات بطولة أمم آسيا 1996 التي جرت في الأردن وتمكن منتخب العراق من حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات التي جرت في الإمارات في العام نفسه.

وكان العراق قد فاز ببطولة أمم آسيا في عام 2007.

وُلد بسام في العراق في عام 1997، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي الريان القطري، وخاض موسمين في أوروبا مع فريقي سلتا فيجو الإسباني ويوبين البلجيكي.

وعاد بسام الى الدوري القطري في عام 2017 من خلال نادي الدحيل الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن ناصر بن عبد الله الأحمد آل ثاني.

ومثل الراوي منتخبات قطر للناشئين والشباب قبل خوض أولى مبارياته الرسمية مع المنتخب القطري عام 2017.

وشارك بسام الراوي مع منتخب قطر في بطولة الصداقة التي أقيمت العام الماضي في العراق حيث لعب مباراة ضد منتخب بلاده الأصلية وفاز 3-2.

وفاز الراوي بجائزة أفضل لاعب في البطولة أيضا.

وحاز بسام على ثقة المدير الفني لمنتخب قطر، فليكس سانشيز، الذي ضمه في التشكيلة المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019، حيث سجل أول أهدافه الدولية في شباك لبنان في مرحلة المجموعات.

وأوردت تقارير أن حساب بسام الراوي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حجب يوم الأربعاء، في الوقت الذي عبر فيه عدد كبير من المستخدمين العراقيين عن غضبهم من تسجيله الهدف الذي أقصى منتخبهم من بطولة آسيا.