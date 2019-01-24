شغب الجماهير يُبعد الإسماعيلي المصري عن دوري أبطال إفريقيا

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استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) نادي الإسماعيلي المصري من بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري.

وتأتي هذه العقوبة على خلفية أحداث الشغب التي أنحي باللائمة فيها على جمهور الإسماعيلي خلال مباراة الفريق أمام نادي الأفريقي التونسي، والتي اضطرت حكم المباراة لعدم استكمال اللقاء.

وألغيت المباراة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعدما ألقى عدد من جمهور الإسماعيلي بزجاجات المياه والحجارة على الحكم المساعد ولاعبي نادي الأفريقي.

وكان نادي الأفريقي متقدما بهدفين مقابل هدف عندما ألغيت المباراة وخرج الحكام ولاعبو الفريقين من الملعب وسط حراسة أمنية.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن لجنة الانضباط بالاتحاد ستفرض مزيدا من العقوبات على الإسماعيلي.

ويعد ملعب الإسماعيلية أحد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر الصيف المقبل.

وكانت مصر قد اختيرت لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعدما سحب الكاف حق استضافة البطولة من الكاميرون بسبب سوء الاستعدادات والمخاوف الأمنية.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي إلغاء جميع نتائج الإسماعيلي في البطولة، وهو ما يعني أن نادي الإفريقي لم يستفد من الفوز الذي حققه في مصر.

ونتيجة لهذا القرار، يخسر نادي تي بي مازيمبي الكونغولي النقاط الثلاثة للمباراة التي فاز فيها على الإسماعيلي بهدفين دون رد.

والآن، يتصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة برصيد ست نقاط جمعها من الفوز على كل من مازيمبي والأفريقي التونسي.

لكن شباب قسنطينة يتبقى له مبارتان في حين يتبقى ثلاث مباريات لكل من مازيمبي والإفريقي التونسي.