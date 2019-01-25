مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption واصل المنتخب القطري انتصاراته في البطولة

تأهل منتخبا قطر والإمارات للدور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بفوز الأول على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل وفوز الثاني بنفس النتيجة على المنتخب الأسترالي حامل اللقب.

ففي المباراة الأولى حسم لاعب قطر عبد العزيز حاتم نتيجة المباراة في الدقيقة 78 بتسديدة صاروخية في مرمى كوريا الجنوبية.

وجاء الهدف بعد دقيقة واحدة من ركلة حرة نفذها كيم جين سو، الظهير الأيسر لكوريا الجنوبية، وارتدت من القائم الأيسر للحارس سعد الشيب الذي لم تهتز شباكه بعد خلال البطولة.

ولم يحتسب الحكم هدفا لكوريا الجنوبية بعد ذلك بدقيقتين بداعي التسلل.

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption على مبخوت سجل هدف الفوز للإمارات على أستراليا.

وفي المباراة الثانية، أحرز على مبخوت هدف الفوز للإمارات على أستراليا.

ففي الدقيقة 69 من المباراة استغل مبخوت خطأ الدفاع الأسترالي وراوغ حارس المرمى ليحرز هدف التأهل لفريقه.

وستلعب قطر في الدور قبل النهائي الثلاثاء المقبل مع الإمارات، صاحبة الأرض، فيما سيلعب المنتخبان الآخران اللذان تأهلا لنصف النهائي، وهما إيران واليابان، يوم الاثنين المقبل.