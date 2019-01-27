مصدر الصورة Getty Images Image caption بطولة السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2018 استضافتها إندونيسيا

منعت اللجنة الدولية للألعاب البارالمبية، ماليزيا من استضافة بطولة العالم للسباحة لعام 2019، بعد رفض كوالالمبور مشاركة رياضيين إسرائيليين.

وتعد هذه البطولة، التي كان من المقرر أن تستضيفها ماليزيا، المرحلة السابقة لتأهل المتبارين لبطولة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تستضيفها اليابان عام 2020.

وقالت اللجنة إنها ستبحث عن مكان بديل لاستضافة البطولة.

وقال رئيس اللجنة، أندرو بارسونز، بعد اجتماع لمجلس إدارة اللجنة في لندن: "ينبغي أن تكون جميع البطولات العالمية مفتوحة أمام كل الرياضيين والدول المؤهلة للتنافس بأمان ودون أي نوع من التمييز ضدهم".

كما أضاف "عندما تستبعد دولة مضيفة رياضيين من دولة معينة لأسباب سياسية فلن يكون لدينا خيار في هذه الحالة سوى البحث عن مضيف جديد للبطولة".

وكانت ماليزيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، قد أعلنت هذا الشهر أنها ستمنع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في البطولة بسب سوء معاملة الإسرائيليين للفلسطينيين.

ونددت إسرائيل بهذا القرار ووصفته بـ"المخزي" وقالت إن القرار جاء نتيجة "العداء الشديد للسامية" الذي تعكسه مواقف رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد.

ومن المقرر أن يشارك نحو 600 سباح من 60 بلد في هذه البطولة.