مصدر الصورة EPA Image caption افتتح خوخي التسجيل للمنتخب القطري

تأهل المنتخب القطري لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 4-0 على الإمارات، مستضيف الدورة، في أول مباراة بينهما منذ قطع العلاقات بين البلدين في عام 2017.

ودخل القطريون المباراة تحت ضغط كبير، وفي غياب لجمهورهم، بسبب المقاطعة المفروضة على دولتهم من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ يونيو/ حزيران 2017 لاتهامها بدعم الإرهاب.

لكن منتخب قطر، الملقب بـ"العنابي"، رفع التحدي وتمكن من الفوز على أصحاب الأرض بأربعة أهداف دون رد.

وافتتح بوعلام خوخي التسجيل بتسديدة طويلة من الجهة اليمنى، وأضاف المعز علي الهدف الثاني، وهو الثامن له في الدورة، قبل نهاية الشوط الأول. وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني عمق حسن الهيدوس جراح منتخب الإمارات بهدف ثالث، قبل أن تأتي الضربة القاضية من حامد إسماعيل بهدف رابع.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب القطري إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بينما تحطم حلم الإماراتيين في بلوغ المباراة النهائية للبطولة للمرة الثانية في تاريخهم.

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وكانت الأجواء في الملعب مشحونة ضد القطريين، إذ صفّر الجمور أثناء عزف النشيد الوطني القطري.

ولكن في الدقيقة 22، خيم الصمت على مدرجات الملعب عندما أفلت خوخي على الجانب الأيمن، وسدد من حدود منطقة الجزاء ركلة قوية، باغتت الحارس الإماراتي، خالد عيسى، الذي ارتمى بكامل جسمه، دون أن يمنع الكرة من دخول شباكه.

وبعد نحو 15 دقيقة، وبينما كان الجمهور يترقب رد فعل من لاعبي الإمارات، ضاعف المعز علي النتيجة بتسديدة مقوسة من الجانب الأيسر سكنت في ركن المرمى أمام المدافعين الذين تسمروا وهم يشاهدون الكرة وهي تتسلل إلى شباكهم.

وأثناء احتفال علي بالهدف مع زملائه، رشقه أفراد من الجمهور الإماراتي بالأحذية.

ويتوقع مراقبون أن يفرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات على الإمارات بسبب هذا السلوك.

ولم يقدم المنتخب الإماراتي الكثير أمام جمهوره، إذ تحطمت جميع محاولات لاعبيه أمام دفاع قطري منظم، خاصة أن محاولات الإماراتيين كانت في أغلبها تمريرات جانبية عالية تجد في طريقها مدافعين يجيدون اللعب بالرأس وإخراج الكرة بسرعة من منطقتهم.

وجاءت أخطر فرصة للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 52 عندما سدد علي مبخوت تسديدة قوية تصدى لها الحارس القطري، سعد الشيب. وفي الدقيقة 69، أهدر البديل إسماعيل مطر فرصة للتسجيل عندما سدد بقوة ولكن الحارس القطري كان مرة أخرى بالمرصاد.

وتواصلت السيطرة القطرية على مجريات اللعب في الشوط الثاني. ورشق أفراد من جمهور الإمارات اللاعب القطري الهيدوس بقارورات وأحذية أثناء احتفاله بإحراز الهدف الثالث.

وفي الوقت بدل الضائع، استعان حكم المباراة بتقنية حكم الفيديو المساعد قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإماراتي، إسماعيل أحمد، الذي بدا في لقطات الإعادة وهو يضرب اللاعب القطري سالم الهاجري بمرفقه.

ويواجه المنتخب القطري نظيره الياباني، الذي تغلب على إيران في الدور نصف النهائي، في المباراة النهائية.