مصدر الصورة Reuters

أعرب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن اعتقاده بأن الثلوج على أرضية ملعب فريقه ساهمت في تضييع الفرصة عليهم في توسيع الفارق مع أقرب منافسيهم على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان استقبال فريق ليستر سيتي فرصة ليرفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي انهزم أمام نيوكاسل يوم الثلاثاء، ليستقر رصيده عند 56 نقطة.

وبالفعل، تقدم ليفربول في الدقيقة الثالثة من المباراة بهدف أحرزه ساديو ماني.

لكن زملاء المصري محمد صلاح لم يتمكنوا من المحافظة على التقدم، حيث أدرك ليستر سيتي التعادل بهدف لمدافعه هاري مغواير في نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، لم ينجح أي من الفريقين في تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وقال كلوب "لقد رأيت أن الكرة لم تكن تتدحرج حقا".

وأضاف المدرب الألماني "إذا استحوذت على الكرة بنحو 70 إلى 80 في المئة، فإن هذا يجعل الأمر غير مريح".

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة ومعنويات عالية بعدما خسر مانشستر سيتي، حامل اللقب، مباراته في اليوم السابق أمام نيوكاسل بنتيجة 1-2. وسجلوا هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، بعد سلسلة من التمريرات السريعة والدقيقة.

ولكن مغواير سجل هدف التعادل بعدما أخفق دفاع ليفربول في التعامل مع ضربة حرة تسبب فيها المدافع الأيسر أندرو روبرتسون.

وطالب ليفربول بضربة جزاء في الشوط الثاني عندما سقط نابي كيتا في منطقة الجزاء بعد التحام مع ريكاردو بيريرا.

وسنحت لليفربول فرصة للتقدم بتسديدة من البرازيلي روبرتو فيرمينو، لكن كاسبر شمايكل، حارس ليستر سيتي، تصدى لها.

وبمرور الوقت، تعززت ثقة لاعبي ليستر وتمكنوا من إرباك دفاع ليفربول ونجومه، الذين لم يظهروا بمستواهم المعهود، ومنهم الحارس أليسون الذي أهدى ليستر هدفا في مباراة الفريقين بالدور الأول، وارتكب خطأين في الشوط الأول كاد أحدهما أن يتسبب في هدف.

وبدا المدافع الهولندي، فيرجيل فان ديك، الذي كان مريضا قبل المبارة، دون مستواه أيضا، إذ أفلت مغواير من رقابته ليسجل هدف التعادل.