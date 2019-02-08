مصدر الصورة Getty Images Image caption إيميليانو كان عائدا إلى كارديف بعد توديع زملائه في فريق نانت الفرنسي

نعت عائلة لاعب كارديف سيتي، إيميليانو سالا، فقيدها بعد العثور عليه في بحر المانش مع حطام الطائرة التي كان على متنها في رحلة من فرنسا.

وكان اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 28 عاما، مسافرا على متن طائرة صغيرة مع الطيار، ديفيد إيبوتسون، ولكن الطائرة اختفت فوق البحر يوم 21 يناير/ كانون الثاني.

وعرض نادي كارديف سيتي التكفل بنقل جثمانه إلى الأرجنتين.

ولم تعثر فرق البحث عن جثة الطيار إيبوتسون، وقد عبرت عائلة اللاعب عن أملها في أن "تبذل السلطات جهدها" للعثور على الجثة.

وجاء في بيان العائلة: "نحن ممتنون لكم على عبارات التعاطف معنا في مصابنا. لقد كان وقوف العالم كله معنا في عملية البحث سندا كبيرا لنا، ونشكر الجميع على هذا الموقف. يمكننا الآن أن ننعي فقيدنا".

وأضاف البيان: "نعبر عن تعاطفنا مع عائلة ديفيد إيبوتسون، ونتمنى أن تبذل السلطات جهدها للعثور على جثته".

وكتبت ورومينا، وهي أخت اللاعب، على إنستغرام: "روحك في روحي مضيئة إلى الأبد تنير حياتي. أحبك تيتو".

وكان سالا أنهى إجراءات انتقاله إلى كارديف سيتي من فريق نانت الفرنسي بمبلغ قياسي وصل إلى 15 مليون جنيه استرليني، قبل يومين من الحادث.

كان عائدا إلى عاصمة ويلز بعدما ذهب لتوديع زملائه في الفريق الفرنسي.

وكان الطيار إيبوتسون، البالغ من العمر 59 عاما، يقود الطائرة الصغيرة من نوع بايبر ماليبو عندما اختفت عن شاشات المراقبة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان سالا رفقة الطيار ديفيد إيبوتسون

وأصدر نادي كارديف سيتي بيانا، مباشرة بعد تأكيد شرطة دورسيت الخميس العثور على الجثة، جاء فيه: "تعازينا الخالصة إلى عائلة إيميليانو. ستبقى ذكراه وذكرى ديفيد في قلوبنا إلى الأبد".

وقال ناديه السابق نانت في بيان: "هكذا تنتهي عملية البحث المؤلمة وسيبقى إيميليانو واحدا من اللاعبين الكبار الذين صنعوا أمجاد فريق نانت".

وأعلن النادي سحب القميص رقم 9 الذي كان يرتديه اللاعب الفقيد تكريما له.

وعبر نجوم الكرة العالميين، مثل كيليان امبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، ومهاجم ريال مدريد، غاريث بيل، عن تعازيهم لعائلة إيميليانو سالا.

وتوالت عبارات النعي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد الرة في ويلز، ومن الرئيس الأجنتيني، موريسيو ماكري.

وتوقفت عمليات البحث الرسمية يوم 24 يناير/ كانون الثاني بعدما أكدت السلطات أن فرص العثور على الجثتين "ضئيلة جدا".

ولكن بدأت عمليات بحث خاصة دعا إليها مدير أعمال اللاعب عبر الانترنت وجمع لها 324 ألف جنيه استرليني، وقادها خبير علم البحار، ديفيد ميرنز.

مصدر الصورة PA Image caption وقفة مشجعي كارديف سيتي تأبينا للاعب سالا

وقال ميرنز إن الطائرة تم تحديد مكانها بفضل تقنية السونار التي تعتمد على الانتشار الصوتي في عمق 67 مترا تحت الماء وأرسلت كاميرات إلى ذلك العمق لتأكيد وجودها.

واستعملت فرق البحث آلات في عملية الانتشال دون تدخل الغواصين.

وبدأت بالجثة التي انتشلت الأربعاء. ثم تقرر التخلي عن انتشال أجزاء الطائرة بعد محاولات فاشلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال ميرنز في تصريح لإذاعة بي بي سي إن العثور على جثة إيبوتسون ستكون صعبة بسبب قوة التيارات البحرية.