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أعلنت تشيلي عزمها الانضمام إلى الملف المشترك الذي ستقدمه دول لاتينية للحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وبذلك ستنضم تشيلي إلى كل من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي في محاولتهم الحصول على حق استضافة البطولة.

يذكر أن بطولة كأس العالم سيشارك فيها 48 منتخبا بدءا من بطولة عام 2026.

وستصادف البطولة ذكرى مرور 100 على تنظيم اوروغواي بطولة كأس العالم والحصول على لقبها لأول مرة، وهو اللقب الذي فازت به أوروغواي مرتين في تاريخها.

ويأتي ذلك بعد أيام من عقد اجتماع تمت فيه مناقشة إمكانية التقدم بطلب تنظيم مشترك للبطولة نفسها بين كل من انجلترا وأيرلندا.

وكانت دول الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي قد أعلنت عام 2017 عزمها التقدم بطلب للحصول على حقوق تنظيم البطولة بشكل مشترك.

وكتب رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا على حسابه على موقع تويتر "قبل عدة أشهر اقترحت على رؤساء الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي ضم تشيلي إلى حملتهم المشتركة لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030".

وأضاف بينيرا "لقد وافق الرؤساء الثلاثة على المقترح".

واستضافت تشيلي بطولة كأس العالم آخر مرة عام 1962 بينما كانت البرازيل آخر دولة في امريكا الجنوبية تنظيم البطولة عام 2014.