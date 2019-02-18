مصدر الصورة Reuters Image caption أنصار نادي ليفربول في ملعب أنفيلد

قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن بمقدور أنصار الفريق "رفع مستوى أدائه من 100 الى 140 في المئة" في المباراة التي يستضيف ليفربول فيها نادي بايرن ميونيخ في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستجري مباراة الذهاب مساء الثلاثاء، أما مباراة الإياب فستجري في ميونيخ في الثالث عشر من الشهر المقبل.

وقال كلوب "علينا خلق جو حماسي في الملعب يوم غد الثلاثاء تسهل المهمة للفريق."

ومضى للقول "ستكون ليلة مثيرة، ليلة ممتعة، وهناك الكثير من القوة في الجو الذي سيسود المباراة."

وكان لفوز ليفربول على نابولي بهدف للاشيء الفضل في ارتقائه إلى المرتبة الثانية في مجموعته (المجموعة الثالثة) بعد نادي باريس سان جرمان، بينما تمكن بايرن - الذي يديره نيكو كوفاكس - من تصدر المجموعة الخامسة.

وقال كلوب "خوض المباراة الأولى على أرضنا ليس بصالحنا في أغلب الأحيان، ولكننا غير مهتمين بذلك. فهناك مباراتان وعلينا خلق الأرضية التي تخدمنا في مباراة الإياب."

وأضاف "بوسع جمهورنا أن يرفع اداءنا من 100 بالمئة إلى 140 بالمئة."

بايرن "خطر" رغم انطلاقته المتلكئة

يذكر أن كلوب خاض العديد من المعارك مع بايرن عندما كان يرأس نادي بروسيا دورتموند لسبع مواسم في البوندسليغا.

ويحل بايرن - الذي فاز بالدوري الألماني لست مرات متتالية - ثانية في الوقت الراهن خلف دورتموند بفارق نقطتين رغم خوضه مباراة واحدة أكثر من المتصدر.

وقال كلوب "بعد أن هيمن (بايرن) على الدوري لست سنوات، كان من الواضح أن هذا الموسم سيكون مختلفا."

وأضاف "لكي تصبح بطلا، يجب أن تكون لك رغبة الفريق المستجد مع ميزات الفريق المقتدر. ربما لم تكن لبايرن هذه الصفات عند بداية الموسم، ولكنه يحاول الآن تعويض ما فاته. هذا من وجهة نظري يجعله أكثر خطورة."

تفضيل الجمهور للبريمير ليغ "واضح"

ويحل ليفربول ثانيا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ) في الوقت الراهن، ولكن أمامه فرصة اقتناص الريادة عندما يلتقي يوم الأحد المقبل مع غريمه مانشستر يونايتيد على أرض الأخير أولد ترافورد.

ولكن كلوب يصر على أن الفوز بلقب الدوري ليس أول اهتماماته، بل أنه يركز على التزامات ليفربول الأوروبية خصوصا وأن اصابة كل من جو غوميز وديجان لوفرين ومنع فيرجيل فان دايك من اللعب ستجبره على تكليف فابينيو أو جوردان هندرسون لملء موقع ظهير الوسط في مباراة الثلاثاء.

وقال "واجهنا أشهرا صعبة هذا الموسم، الموقف صعب دائما."

ومضى للقول "نأخذ الأمر مباراة بمباراة. لا يسعنا التفكير بمانشستر يونايتد. نحن فريق قوي حقا وهذا هو الأمر الذي علينا اثباته."

وقال "يصعب عليّ الاجابة على السؤال، ولكن الفوز بالدوري هو الموضوع الأهم بالنسبة لكل مشجعي ليفربول. هذا واضح."

"ولكن الآن، تركيزنا يجب أن يكون على دوري الأبطال، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا يوم غد. نشكر الرب لأننا لا ينبغي أن نختار بين البطولتين الآن."