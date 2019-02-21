دوري أبطال أوروبا: أتليتكو يسرق يوفنتوس في 5 دقائق والسيتي يعود من ألمانيا بفوز على شالكه

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شهدت مباراتا الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم فوزين غاليين الأول كان لفريق مانشستر سيتي الانجليزي على مضيفه شالكه الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز أتليتكو مدريد الإسباني في المباراة الثانية على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين.

وفي مدينة شالكه الألمانية كان الفريق صاحب الأرض على موعد مع هزيمة من ضيفه مانشستر سيتي بعدما كان متقدما بهدفين مقابل هدف حتى قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وتقدم السيتي عن طريق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 18 وحافظ على تقدمه لعشرية دقيقة فقط حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لشالكه سجلها نبيل بن طالب في الدقيقة 38.

وعاود شالكة التسجيل بنفس الطريقة من ركلة جزاء سجلها بن طالب أيضا في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

في الشوط الثاني طرد الحكم مدافع سيتي نيكولاس أوتاميندي بعدما وجه إليه إنذارا ثانيا في الدقيقة 68 ليلعب سيتي بقية وقت المباراة منقوصا من لاعب واحد وهو متأخر النتيجة، لكن الفريق الانجليزي استطاع بفضل عزيمة لاعبيه وإرادتهم أن يقلب النتيجة لصالحه في الوقت بدل الضائع.

تعادل الألماني ليروي ساني للسيتي من ركلة حرة مباشرة أسكنها الشباك الألمانية في الدقيقة 85 ولم يكتف السيتي بالتعادل بل عاود التسجيل من تمريرة طويلة أرسلها الحارس لرحيم ستيرلينغ خلف الدفاع أودعها الشباك بسهولة كبيرة في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز عزيز للضيوف يسهل عليهم مباراة العودة.

أتليتكو يسرق يوفنتوس

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في العاصمة الإسبانية مدريد وعلى ملعب ميتروبوليتانو كان يوفنتوس على موعد مع خسارة النقاط الثلاثة أمام مضيفه أتليتكو مدريد.

اللقاء كان متكافئا بشكل كبير إذ سيطر يوفنتوس في الشوط الأول بشكل كبير وكان أقرب للتسجيل وفي الشوط الثاني بادر أصحاب الأرض بالهجوم دون جدوى حتى الدقيقة 78 حين نجح المدافع خيمينيز في خطف كرة مرتدة من المدافعين وسددها بيمناه في شباك يوفنتوس.

وفي الدقيقة 83 تكرر الموقف نفسه حين احتسب الحكم ركلة حرة لأصحاب الأرض ارتدت من المدافعين نحو المدافع غودين الذي سددها بيمناه من زاوية صعبة مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

وبذلك عزز أتليتكو مدريد موقفه قبل مباراة العودة في إيطاليا.