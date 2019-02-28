مصدر الصورة AFP Image caption سجل لويس سواريز هدفين من أهداف برشلونة الثلاثة

سجّل المهاجم لويس سواريز هدفين في مباراة فريقه أمام ريال مدريد في إياب كأس ملك إسبانيا التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بـ 3 أهداف للاشيء ليصعد برشلونة للمباراة النهائية.

وبهذا الفوز، ارتفعت آمال برشلونة بالفوز بالبطولة لخمس مرات متتالية، وهو إنجاز فريد.

كان الفريق الملكي هو الأفضل أداء في نصف المباراة - التي جرت على أرض ملعب سانتياغو برنابو في مدريد، معقل الريال، ولكنه أعطى 3 أهداف في 28 من دقائق الشوط الثاني مما فسح المجال لبرشلونة للوصول الى نهائي البطولة بمجموع 4 أهداف لهدف.

وكان بإمكان سواريز أن يسجل هاتريك ما لم يتمكن لاعب الريال رافائيل فاران من اعتراض مناولة عثمان ديمبلي، وأن يسجل هدفا في مرمى فريقه الريال.

مصدر الصورة AFP Image caption سجل لاعب الريال رافائيل فاران هدفا في مرمى فريقه

وبعد انتهاء المباراة، قال مدير برشلونة الفني أرنستو فالفيردي "لدينا لاعبون آخرون عدا ليونيل ميسي بامكانهم تسجيل أهداف. إن عدد الأهداف التي سجلها لويس عصية على التصديق، وهو عدد يعد تاريخيا بالنسبة لبرشلونة. ونحن نثق به أن يكون دائما على أهبة الاستعداد لتسجيل المزيد."

أما نظيره المدريدي سانتياغو سولاري فقال "نشعر بالحزن، إذ كنا نريد أن نلعب في المباراة النهائية. ولكننا خرجنا من هذه المباراة ورؤوسنا مرفوعة عاليا. لقد فعلنا كل ما استطعنا فعله، ولكننا لم نغتنم الفرص التي اتيحت لنا، بينما اغتنمها الفريق الخصم."

من جانبه، قال لويس سواريز إن برشلونة كرّم سمعة الفريق باعتباره فريقا لا يشبع من اقتناص البطولات، وذلك عقب مباراة الأمس التي سجل فيها مرتين.

وأضاف سواريز "علينا الارتقاء إلى مستوى سمعة هذا النادي، أفضل النوادي الكروية في العالم، وبشكل عام هذا الذي فعلناه في مباراة الأربعاء."

وقال "وهذا برهان جديد على جودة الفريق. هناك من يقول إنه غير مهتم بكأس الملك، ولكن برهننا بأننا راغبون في الفوز في كل بطولة نشارك فيها."

وأضاف "كنا نعلم بأن المجيء الى البرنابو سيكون صعبا، ولكنا واعون أيضا بأن لنا فرصة عظيمة للعب في المباراة النهائية للبطولة."

أما فالفيردي، فاعترف بأنه كان من الممكن أن يمنى برشلونة بهزيمة في مباراة الأمس، ولكنه رحب بالطبيعة المتقنة للنصر الذي حققه فريقه، خصوصا بعد اخفاق برشلونة بالفوز على ليون في دوري أبطال أوروبا.

وقال مدافع برشلونة جوردي ألبا إنه واثق بأن فريقه استحق الفوز، وشدد على أهمية نتيجة الأربعاء.

وقال "كنا الفريق الأفضل أمام ند جبار، وهو أمر صعب المنال على ملعبه وفي عقر داره. وفزنا بفارق كبير. عانينا حتى حصلنا على الفوز، ولكن على العموم كان أداؤنا جيدا."