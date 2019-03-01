مصدر الصورة Getty Images

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عقوبة مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس، بإيقافه عن المشاركة مباراتين بدوري أبطال أوروبا، وذلك "لتعمده بشكل واضح الحصول على بطاقة صفراء" أثناء مباراة الريال مع أياكس أمستردام في معقل الأخير.

واعترض راموس طريق لاعب أياكس، كاسبر دولبرغ، في الدقيقة 89 وحصل على بطاقة صفراء حين كان الريال متقدما بهدفين لهدف واحد، ما يعني إيقافه عن المباراة الثانية في دور الستة عشر.

وصرّح مدافع الريال، البالغ 32 عاما، للصحفيين عقب المباراة، بأنه "كاذب لو ادعى أنه لم يتعمد الحصول على إنذار".

وشرع "ويفا" في إجراء تحقيق وأوقف راموس عن المشاركة في مباراة إضافية لتعمده الحصول على إنذار.

وتعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء من أجل تقليل فرص الغياب عن مواجهة أكثر أهمية في مراحل لاحقة من المسابقة، حيث تُلغى كافة البطاقات بعد الوصول إلى الدور ربع النهائي.

لكن حال وصول الريال إلى دور الثمانية، فلن يتمكن راموس من المشاركة في الجولة الأولى من هذا الدور.

وأوضح راموس في تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة قائلا: "كنت أشير إلى ضرورة اعتراض طريق دولبرغ، كان ذلك حتميا، لا الحصول على بطاقة إنذار. كانت هجمة مرتدة بالغة الخطورة في الدقيقة 88، في مباراة مفتوحة".

وأضاف راموس: "لهذا قلت إنني أكون كاذبا لو ادعيت أنني لم أكن أعلم أنني بصدد الحصول على عقوبة، تماما كما أني كنت أعلم أنه لا يوجد أمامي خيار آخر إلا ارتكاب مخالفة. وهذا ما عنيته بالقول إنك في كرة القدم تضطر إلى اتخاذ قرارات معقدة".