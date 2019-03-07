مصدر الصورة AFP Image caption روميلو لوكاكو سجل هدفين

تأهل فريق مانشستر يونايتد الانجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز مفاجئ على مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في مانشستر بفوز الفريق الفرنسي بهدفين لصفر.

وأصبح يونايتد أول فريق في تاريخ المنافسات الأوروبية يقلب هزيمته بهدفين لصفر على ملعبه إلى فوز وتأهل خارج الديار.

وسجل ماركوس راشفورد هدف التأهل من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الوقت بدل الضائع بعدما استعان بتقنية الفيديو للتحقق من أن مدافع باريس سان جيرمان لمس الكرة بيده في منطقة الجزاء.

وكانت تلك هي ضربة الجزاء الأولى التي ينفذها راشفود مع يونايتد في مباراة رسمية.

وبدأ أشبال المدرب، أولي غونار سولشاير، المبارة بدفع معنوي كبير، إذ تمكن المهاجم، روميلو لوكاكو، من فتح باب التسجيل في الدقيقة الثانية من المباراة مستغلا خطأ في تمرير الكرة ارتكبه مدافع سان جيرمان.

لكن خوان برنات سجل هدف التعادل بعد 10 دقائق من تمريرة كيلان امبابي، وأعطى بذلك التفوق لفريقه بمجموع ثلاثة أهداف لواحد.

وشن أصحاب الأرض سلسلة من الهجمات عانى أمامها دفاع يونايتد كثيرا، دون أن يتلقى هدفا ثانيا. لكن عجز البارسيين عن التسجيل كلفهم غاليا إذ ترك الحارس، جون لويجي بوفون، الكرة تفلت منه عندما تصدى لتسديدة راشفود القوية، فكان لها لوكاكو بالمرصاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وكانت المباراة تسير في اتجاه تأهل باريس سان جيرمان بفضل نتيجة الذهاب، قبل أن يسدد البديل ديوغو دالوت كرة يلمسها بريسنيل كيمبيمبي بيده فيحتسب الحكم ضربة جزاء يتصدى لها راشفورد بنجاح ويمنح التأهل لفريقه ويقضي على أحلام الباريسيين.

ويأتي هذا التأهل المفاجئ لمانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد 20 عاما تماما من فوزه التاريخي بثلاثة ألقاب في موسم واحد عام 1999 وهي الدوري الانجليزي وكأس الاتحاد الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.

بورتو بعد الوقت الإضافي

وتأهل فريق بورتو البرتغالي أيضا على حساب روما الإيطالي بفضل ضربة جزاء احتسبها الحكم مستعينا بتقنية الفيديو.

فقد فاز بورتو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مسجلا هدفا ثمينا قبيل انتهاء الوقت الإضافي.

مصدر الصورة Reuters Image caption بورتو في ربع النهائي لأول مرة منذ 2015

وسجل أليكس تيليس هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 117، مانحا التأهل لفريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح البرازيلي فرانسيسكو سواريز التسجيل بهدف للفريق البرتغالي في الدقيقة الـ26 من المباراة.

وكان موسى ماريغا هو الذي دفع بالفريقين إلى الوقت الإضافي، عندما سجل هدف بورتو الثاني في الدقيقة 52، ردا على هدف دانييلي دي روسي لفريق روما من ركلة جزاء في الدقيقة 37 من المباراة.

وهده هي المرة الأولى التي يصل فيها الفريق البرتغالي إلى ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا منذ الموسم 2014-2015.

وستجري عملية القرعة لتحديد مواجهات ربع النهائي يوم 15 مارس/ آذار.