مشجع يهاجم لاعب وسط أستون فيلا جاك غريليش على أرض الملعب

مصدر الصورة Reuters Image caption كان الرجل الذي حاول الاعتداء على غريليش يرتدي سترى برمنغهام

تعرض لاعب الوسط في أستون فيلا الإنجليزي، جاك غريليش، لهجوم من أحد المشجعين الذي نزل إلى أرض الملعب أثناء مباراة فريقه أمام برمنغهام سيتي الذي استضاف اللقاء على ملعبه الأحد.

ونزل شخص يرتدي قبعة إلى أرض الملعب من المدرجات المخصصة لمشجعي برمنغهام سيتي ولوح بذراعه في وجه غريليش في الدقيقة العاشرة من المباراة.

وقذف الرجل، الذي كان يرتدي سترة نادي برمنغهام سيتي، قبلات في الهواء إلى الجماهير أثناء اقتياد مشرفي الملعب له إلى الخارج.

وقالت شرطة ويست ميدلاند إنها اعتقلت الرجل بعد الحادث مباشرة.

وظل غريليش جالسا على أرض ملعب سان أندرو حتى ساعده بعض اللاعبين من الفريقين على النهوض لمواصلة اللعب.

ونجح أستون فيلا في اقتناص الفوز من منافسه بهدف مقابل لا شيء بعد أن أحرز غريليش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

مصدر الصورة Reuters Image caption اندفع لاعبون من الفريقين لمساعدة غريليش على النهوض

وأصدرت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بيانا أدانت فيه سلوك مشجع برمنغهام سيتي، مؤكدة على أنه "موقف لا ينبغي لأي لاعب أن يواجهه".

وأضاف البيان: "لابد أن يشعر اللاعبون بالأمان الكامل أثناء اللعب، وأن يتأكدوا من أنهم لن يتعرضوا لهذا النوع من السلوك".

وتابع: "على الرغم من أن هذه الواقعة تقع في إطار مسؤولية اتحاد الكرة، سوف نعمل مع جميع الأطراف المعنية لمواجهة هذه المشكلة المتعلقة بأمن وسلامة اللاعبين والحكام على أرض الملعب لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال دارين كارتر، لاعب وسط برمنغهام السابق، لبي بي سي: "إنها المنافسة، وسوف يسيطر عليك عشق فريقك، لكن لا ينبغي أن يدفعك ذلك إلى النزول إلى أرض الملعب أبدا لأنه سلوك شيطاني".

وقد ألقت الشرطة القبض على رجل الجمعة الماضية بعد مواجهة بين جيمس تافرنير، لاعب الراينجرز، وأحد المشجعين أثناء لقاء فريقه بهيبرنيان.