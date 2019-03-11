زيدان يعود لتدريب ريال مدريد

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أعلنت إدارة فريق ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنيا لفريق كرة القدم، بعد إقالة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي لم يمض على تعيينه مديرا للفريق أكثر من 5 أشهر.

وأبرم زيدان عقدا لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2022 ، بعد تسعة أشهر فقط من استقالته في نهاية الموسم الماضي.

وكان زيدان غادر ريال مدريد في مايو/ أيار الماضي بعد أن قاده للفوز بكأس دوري أبطال اوروبا 3 مرات على التوالي.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث في الدوري الاسباني بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وجاء قرار إقالة سولاري بعد خسارة ريال مدريد مباراة يوم أمس الأحد أمام نادي ريال بلد الوليد 1- 4 ، وذلك بعد أيام من خسارته المفاجئة أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي

وجاءت هزيمة أمام أياكس بعد هزيمتين متتاليتين الأولى أمام غريمه برشلونة الأولى كانت بثلاثة أهداف دون مقابل في كأس الملك والأخرى كانت بهدف دون رد في الدوري الإسباني.

وقد استقال زيدان من ريال مدريد بعد فوزه في نهائي دوري أبطال أوروبا على ليفربول، وتم التعاقد مع جوليان لوبيتيغوي خلفا له قبل كأس العالم مباشرة حيث كان من المقرر أن يقود إسبانيا في المونديال، إلا أنه طرد على الفور.

وكان سولاري هو المدير الفني للفريق الرديف لريال مدريد قبل أن يتولى منصب المدير الفني المؤقت للفريق الأول وهو ما أعقبه توقيعه عقدا لمدة عامين في 13 نوفمبر الماضي حت عام 2021.