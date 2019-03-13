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قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه الإيطالي يوفنتوس إلى التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بثلاثية (هاتريك) في شباك ضيفه الأسباني أتليتكو مدريد.

واستدرك الفريق الإيطالي الملقب بالسيدة العجوز، خسارته في مباراة الذهاب بهدفين ليحقق الفوز بثلاثة أهداف على أرضه ووسط جماهيره لتصبح النتيجة النهائية لصالحه 3-2.

ويبحث رونالدو ،34 عاما، عن النجمة الأوروبية السادسة من بطولته المفضلة، التي فاز بها خمس مرات من قبل مع ريال مدريد الأسباني.

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وكان رونالدو محور أداء يوفنتوس طوال المباراة، وأحرز هدفين برأسه في الشوط الأول، ثم جاء هدفه الثالث القاتل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق من ركلة جزاء.

وبهذه الثلاثية يرفع رونالد رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 124 هدفا أوروبيا.

وفور إطلاق صافرة النهاية هرع اللاعبون لتهنئة النجم البرتغالي بهذا الإنجاز التاريخي مع السيدة العجوز، وأصبح رونالدو بلا منافس ملك البطولات الأوروبية سواء بالأهداف أو الوصول للأدوار النهائية، بعد الفوز بالبطولة المرات الثلاث الأخيرة مع ريال مدريد.

بينما عاشت جماهير أتليتكو ليلة حزينة، خاصة أنها كانت تأمل أن يواصل فريقها مسيرته في البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب أتليتكو مدريد (واندا متروبوليتانو) في العاصمة مدريد، في الأول من يونيو / حزيران المقبل.