مصدر الصورة EPA Image caption منافسة دوري أبطال أوروبا تدر أموالا كبيرة على الفرق المشاركة

يواجه فريق ليفربول، الذي يصارع من أجل العودة إلى صدارة الدوري الانجليزي، فريق بايرن ميونيخ في مباراة حاسمة من أجل مكان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع أن البعض لا يمانع من مغادرة ليفربول المنافسة الأوروبية بهدف التركيز على التتويج بالدوري الانجليزي، الذي أفلت من الفريق الأحمر منذ 1991، فإن المدرب يورغن كلوب له رأي آخر.

وقال كلوب: "من الجنون الاعتقاد أن الخروج من دوري أبطال أوروبا سيساعد الفريق في التتويج بالدوري الانجليزي، لأول مرة منذ 29 عاما".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الانجليزي بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، ويواجه اليوم فريق بايرن ميونيخ في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا، بعد المباراة الأولى، التي انتهت بلا أهداف في ملعب أنفيلد.

وأضاف المدرب: "هذا سؤال لا يرد عليه أي مدرب باستثناء مدرب ليفربول، ولا يطرحه إلا محلل من مانشستر يونايتد".

وقد قاد كلوب فريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لكن لاعب مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، قال في برنامج تلفزيوني، إن خسارة ليفربول أمام بايرن ميونيخ يساعده في التتويج بالدوري الانجليزي".

ورد كلوب قائلا: "من السهل أن تكون في غرفة التحليل وتتحدث بمثل هذه الأشياء. لا يمكن أن تضع برنامجا في بداية الموسم وتقول لابد أن أخرج من جميع منافسات الكأس مبكرا، من أجل التركيز على الدوري، هذا محض جنون. من غير المعقول أن تشارك في دوري أبطال أوروبا وتخرج منه دون محاولة الفوز بالكأس".

"منافسة من أجل جني الأموال"

وأشار كلوب إلى أهمية منافسة دوري أبطال أوروبا في بناء فريق قوي، بفضل الأموال التي تدرها المنافسة الأوروبية على الفريق كلما تقدم فيها. فقد حصل ليفربول على 72 مليون جنيه استرليني بعد وصوله إلى النهائي، وساعد هذا المبلغ في رفع فوائد الفريق التي بلغت 106 ملايين جنيه استرليني.

وقال: "علينا جميعا التأهل بانتظام إلى منافسة دوري أبطال أوروبا. هذا التأهل يوفر لنا الأموال للتطور. فعندما تأهلنا إلى المرحلة الإقصائية أمام نابولي حصلنا على مبلغ كبير، لست أدري كم كان".

وحصل ليفربول على 8.1 ملايين جنيه استرليني فضلا عن 23 مليون جنيه استرليني أخرى، وإيرادات البث التلفزيوني، نظير تأهله إلى المرحلة الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

وإذا تأهل الفريق إلى ربع النهائي فإنه سيحصل على 9 ملايين جنيه استرليني إضافية، وعلى 23.6 مليون جنيه استرليني إذا وصل إلى الدورالنهائي.

وأضاف كلوب: "إنها منافسة لجني الأموال، علينا أن نتقدم فيها قدر المستطاع من أجل تطوير الفريق".