قرعة أبطال أوروبا: مواجهة "سهلة" لليفربول وصدام إنجليزي بين توتنهام ومانشستر سيتي
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهة إنجليزية خالصة بين توتنهام هوتسبر ومانشستر سيتي، بينما يلعب مانشستر يونايتد أمام برشلونة.
وسيلعب ليفربول، وصيف العام الماضي، أمام بورتو في مواجهة يراها البعض سهلة نسبيا، بينما يخوض أياكس مواجهة قوية أمام يوفنتوس الإيطالي.
وسيلعب الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي أمام الفائز من مباراة أياكس ويوفنتوس؛ بينما يلعب الفائز من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد أمام الفائز من مباراة ليفربول وبورتو، وهو ما يعني أن مانشستر يونايتد وليفربول قد يلعبان سويا في الدور نصف النهائي في حال فوزهما.
وتقام مباريات الذهاب في دور الثمانية في التاسع والعاشر من أبريل/نيسان؛ بينما تبدأ مباريات دور نصف النهائي في 30 أبريل/نيسان وأول مايو/أيار.
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وتقام مباراة النهائي في أول يونيو/حزيران على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني والذي يتسع لـ 68 ألف متفرج.
وبذلك، سيواجه مانشستر سيتي، متصدر الدوري الانجليزي الممتاز، توتنهام هوتسبر ثلاث مرات في غضون 11 يوما.