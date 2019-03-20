يورغن كلوب: على محمد صلاح أن يتطلع إلى ساديو ماني كمصدر إلهام

مصدر الصورة EPA Image caption مدير العاب نادي ليفربول يورغن كلوب

قال المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم يورغن كلوب إن على نجم النادي المصري محمد صلاح أن ينظر إلى زميله في النادي السنغالي ساديو ماني كمصدر إلهام في تطلعه لتحسين مستواه المتعثر هذا الموسم.

وكان صلاح سجل 44 هدفا لليفربول في موسمه الأول مع الفريق، ولكنه لم يتمكن من تكرار ذلك الأداء في الموسم الحالي.

ورغم أن رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم يبلغ 20 هدفا، كان اخفاقه في التسجيل في 7 مباريات يعد أطول فترة لا يسجل فيها منذ موسم 2015-2016 عندما كان يلعب في صفوف نادي روما الذي أخفق فيه بالتسجيل في 10 مباريات متعاقبة.

ويعد هذا الشح في التهديف مصدر قلق لليفربول، الذي يطمح للفوز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990، كما يسعى إلى التقدم إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ساديو ماني

ولكن، ولحسن حظ ليفربول، يقدم المهاجم السنغالي ماني أداء استثنائيا، إذ يبلغ رصيده من الأهداف هذا الموسم 20 هدفا - وهو نفس رصيد صلاح - وذلك بعد أن تمكن من تسجيل 11 هدفا في 11 مباراة.

وكان ماني قد أخفق في التهديف في 8 مباريات في شهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر الماضيين في سلسلة من 17 مباراة سجل فيها 3 أهداف فقط.

ويقول كلوب إنه بعد أن رأى ماني يتخلص من لعنة شح التهديف التي مني بها، فإنه يعتقد بأن حظوظ صلاح أمام المرمى ستتغير كذلك.

وقال المدير الفني الألماني لموقع ليفربول الألكتروني "كان اسلوب لعب ساديو نفسه، ولكنه الآن يتمكن من التموضع في المكان المناسب في اللحظة المناسبة، وهذا أمر مألوف في كرة القدم".

ومضى قائلا "إنه الآن في وضع جيد بالتأكيد. الأمر الوحيد الذي عالجه عندما لم يكن في المكان المناسب هو التمرين والعمل المثابر. هذا ما ينبغي على محمد صلاح عمله، فما عليه إلا العمل الدؤوب والمثابرة والنتائج ستأتي تلقائيا".

وقال "كان صلاح متعثر الحظ، بينما كان ساديو محظوظا".