محادثة طريفة بين محمد صلاح ووالدته حول احتضان إحدى المعجبات له

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نشر اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محادثة طريفة جرت بينه وبين والدته عبر تطبيق واتس آب، والتي حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من مستخدمي المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المحادثة التي نشرها صلاح على حسابه الشخصي على موقع انستغرام، والتي أرسلت فيها والدة صلاح صورة لنجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال تلقيه عناقا من إحدى الفتيات المعجبات به، خلال وجوده في دبي.

وأرفقت والدة صلاح مع الصورة تعليقا طريفا، قالت فيه إنها كانت ستنفصل عن والده لو كانت قد رأته في مثل هذا الموقف.

ورد اللاعب على أمه بإرسال تعبيرات وجه ضاحكة.

وظهرت تلك الصورة حينما كان صلاح يشارك في إعلان لإحدى الشركات المنتجة للملابس الرياضية، وذلك في مدينة دبي الإماراتية، حيث تجمع حولة عدد من معجبيه.

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وتعج الصفحات الكروية على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وصور تتغنى بصلاح وتصرفاته داخل الملعب وخارجه.

وعادة ما ترفق تلك الصور بهاشتاغ أو عبارة "الله على أخلاقك يا فخر العرب" التي لاقت انتشارا واسعا بين محبيه.

وقد انتشرت عبارة "الله على أخلاقك يا فخر العرب" في البداية كتعليق على أداء محمد صلاح داخل الملعب أو تصرفاته خارجه، لكنها لم تلبث أن تحولت إلى مادة فكاهية تجمع بين النكات والصور الكاريكاتورية لتسلط الضوء على ما اعتبره البعض مبالغة في الثناء على صلاح.

ويخوض صلاح مباراته القادمة مع ليفربول يوم الأحد المقبل، ضد فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني، على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا.

ويعد مستوى صلاح متراجعا هذا الموسم، مقارنة بأدائه خلال الموسم الماضي.

وأخفق صلاح في تسجيل أهداف في المباريات الـ 7 الأخيرة له، وهي أطول فترة لا يسجل فيها منذ موسم 2015-2016، عندما كان يلعب في صفوف نادي روما الإيطالي، حيث أخفق حينئذ في التسجيل في 10 مباريات متعاقبة.