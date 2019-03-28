مصدر الصورة Getty Images Image caption أوصل "سولشاير" مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عَيَّن فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرباً له بعقدٍ مدته ثلاث سنوات.

و اسْتَقدَم نادي مانشستر يونايتد سولشاير ، البالغ من العمر 46 عامًا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليحل محل جوزيه مورينيو بشكل مؤقت.

وكان سولشاير قد أمضى 11 موسمًا كلاعب في مانشستر يونايتد، وسجل هدف الفوز للنادي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999.

وقال سولشاير "هذه هي الوظيفة التي كنت أحلم بها دائما وأنا متحمس للغاية لقيادة النادي لفترة طويلة".

وأضاف "شعرت بالراحة في هذا النادي العريق منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إليه. لقد كان شرفًا لي أن أكون لاعبًا في فريق مانشستر يونايتد ، ويشرفني أن أبدأ مسيرتي التدريبية منه أيضا.

وأردف "لقد كانت الأشهر القليلة الماضية تجربة رائعة".

وكان يونايتد يحتل المركز السادس في الدوري الممتاز بفارق 11 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى، عندما تولى سولشاير مهامه.

و منذ ذلك الحين، لم يخسر يونايتد إلا مرة واحدة فقط أمام آرسنال هذا الشهر، خلال 13 مباراة خاضها في الدوري.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للنادي، إد وودوارد، إن سولشاير "يستحق هذا التعيين بجدارة".

وأضاف "النتائج التي حققها النادي منذ توليه منصب المدير الموقت، تتحدث عن نفسها ".

وأردف " سولشاير يجلب أكثر من مجرد أداء ونتائج، إنه يجلب مخزوناً من الخبرة كلاعب وكمدرب ، إلى جانب الرغبة في إعطاء اللاعبين الشباب فرصتهم وفهمه العميق لثقافة النادي."

أصبح سولشاير أول مدرب ليونايتد يفوز بأول ست مباريات له في الدوري، متغلبًا على الرقم القياسي الذي سجله السير مات بوسبي.

وقد وصل يونايتد إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2014 بعد تغلبه في مباراة الذهاب بهدفين لصفر على باريس سان جيرمان هذا الشهر.

وعمل سولشاير مدربا لنادي "مُوْلدي" النرويجي قبل عودته إلى يونايتد في صفقة مؤقتة.

وقال النادي النرويجي إن سولشاير وافق على عقد جديد معه لمدة ثلاث سنوات في ديسمبر/ كانون الأول، وأنه فقط "يُعِيرُ" مدربه إلى يونايتد.

ومع ذلك، تمت إزالة هذه القصة من موقع النادي الرسمي على الإنترنت، وقال سولشاير هذا الشهر إن اتفاقه مع مولدي قد انتهى.

ويتوقع أن يقدم يونايتد تعويضاً مالياً مناسباً في المستقبل لـمولدي كـ"بادرة حسن نية".