Image caption تظهر لقطات الملاكم البلغاري وهو يطوّق مراسلة موقع فيغاس سبورتس دايلي، جنيفر رافالو، عندما سألته عن نزال ضد الملاكم البريطاني تايسون فيوري.

علقت اللجنة الرياضية بولاية كاليفورنيا الأمريكية رخصة ممارسة رياضة الملاكمة لملاكم الوزن الثقيل كوبرات بوليف، إثر تقبيله مراسلة صحفية رغما عنها بينما كانت تُجري معه حوارا صحفيا.

وأظهر مقطع فيديو الملاكم البلغاري الملقب بـ "كوبرا" وهو يطوّق مراسلة موقع فيغاس سبورتس دايلي، جنيفر رافالو، ويقبّلها في شفتيها عندما سألته عن نزال ضد الملاكم البريطاني تايسون فيوري.

وزعم بوليف، 37 عاما، أنه والمراسلة صديقان، لكن رافالو قالت إنها لم تلتقه إلا قبل يوم واحد من الواقعة.

وقالت غلوريا أولريد، محامية رافالو، إن تصرفات الملاكم بوليف لم تكن "محل ترحيب وليست بقانونية".

وصدر أمر بمثول ملاكم الوزن الثقيل أمام اللجنة الرياضية بولاية كاليفورنيا، والتي قالت إنها "تنظر بجدية إلى الواقعة".

وأضافت اللجنة: "قبل أن يُمنَح ترخيصا للنزال في كاليفورنيا مرة أخرى، يجب على الملاكم كوبرات بوليف أن يمثل أمام اللجنة ويُظهر أنه سيمتثل لمبدأ الاحترام".

ووقعت الحادثة بعد أن هزم بوليف الملاكم الروماني بوغدان دينو في مدينة كوستا ميسا، بكاليفورنيا يوم السبت.

وفي بيان تُلي في مؤتمر صحفي، قالت رافالو إن ما فعله بوليف كان "مقززا" وخلّف لديها "شعورا بالإهانة".

وفي بيان على موقع تويتر، يوم الاثنين، قال بوليف: "في الواقع جيني صديقتي، وبعد الحوار، كنت مبتهجا، وقبّلتها، وبعد ذلك في مساء ذلك اليوم، احتلفتْ معي وأصدقاء آخرين بعد المباراة".

وأضاف بوليف: "وفي الفيديو، بعد قُبلتنا، ضحكنا وشكر كلانا الآخر. لم يحدث ما هو أكثر من ذلك".

وتعدّ أولريد، محامية رافالو، إحدى الحقوقيات البارزات؛ وقد تولت الدفاع عن عملاء أقاموا دعاوى ضد مشاهير أمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاعب الغولف الأمريكي الشهير تايغر وودز، وهي أيضا نجمة مسلسل سيينغ أولريد المعروض على شبكة نتفليكس الترفيهية.

وقد كتبت أولريد إلى المدير التنفيذي باللجنة الرياضية بولاية كاليفورنيا أندي فوستر، قائلة: "سلوك بوليف مرفوض وينتهك قانون كاليفورنيا فضلا عن قواعد اللجنة الرياضية، ونحن إذْ نناشد اللجنة بإجراء تحقيق فوري، فإننا نطالب بتعليق رخصة ملاكمة بوليف".

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان مقررا أن ينازل بوليف الملاكم غوشوا عام 2017 لكنه انسحب إثر إصابة في الكتف

وانسحب بوليف من النزال للتنافس على لقب بطل العالم ضد البريطاني أنتوني غوشوا عام 2017 إثر إصابة في الكتف.

وتكللت مسيرة بوليف الاحترافية في عالم الملاكمة على مدى 28 عاما بالفوز على عدد من الملاكمين المحترفين كالبريطانيَين ديريك تشيسورا، وهيوي فيوري، بينما كانت خسارته الوحيدة أمام الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو عام 2014.