مصدر الصورة Reuters Image caption أحرز بوغبا 9 أهداف منذ ديسمبر/ كانون الأول تحت قيادة سولشاير

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، إنه معجب "جدا" بالفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإن لاعب الوسط "يعرف كيف يفعل كل شيء على أرض الملعب".

وربطت تقارير إعلامية سابقا بين النادي الإسباني العملاق وبوغبا (26 عاما)، الذي قال في تصريحات الأسبوع الماضي، وهو يلعب في صفوف منتخب فرنسا، إن ريال مدريد "نادي أحلام كل لاعب".

وقبل مباراة ريال مدريد أمام هويسكا اليوم، قال زيدان، قائد منتخب فرنسا السابق، عن بوغبا "أعرفه شخصيا".

وأضاف "إنه يقدم الكثير، وهناك عدد قليل من اللاعبين يقدمون نفس القدر".

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في عام 2016 في صفقة قياسية على مستوى العالم آنذاك، بلغت 89 مليون جنيه إسترليني. لكن مستقبله في أولد ترافورد كان موضع شك، في ظل تقارير عن توتر بينه وبين المدرب السابق جوزيه مورينيو.

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وتحسن أداء بوغبا بعد إقالة مورينيو في ديسمبر/ كانون الأول، وتولي النرويجي أولي غونار سولشاير. وسجل اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 تسعة أهداف تحت قيادة المدرب الجديد.

وقال زيدان، الذي عاد إلى ريال مدريد في 11 مارس/ آذار، بعد أقل من 10 أشهر من مغادرته النادي "إنه لاعب خط وسط يعرف كيف يدافع وكيف يهاجم".

وأضاف "لكنه ليس لاعبي (ضمن فريقي)، إنه في مانشستر".

وتابع زيدان "طالما قال، بعد مانشستر، إن مدريد يستهويه. لذا عندما تنتهي تجربته في مانشستر، لماذا لا يأتي إلى مدريد؟".

وباع يونايتد كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في عام 2009 في صفقة كانت قياسية آنذاك، وبلغت 80 مليون جنيه إسترليني.

وأعلن النادي الإنجليزي في هذا الوقت أن المهاجم البرتغالي "عبر عن رغبته في المغادرة".

ومع ذلك، قال ديفيد مويز، المدري السابق لمانشستر يونايتد في تصريح لبي بي سي إن "النادي لا يدع اللاعبين يرحلون إلا إذا أراد السماح لهم بالرحيل".

وقال سكوت، الذي خلف أليكس فيرغسون، في تدريب مانشستر يونايتد عام 2013، وتمت إقالته بعد تسعة أشهر "هناك دائما تكهنات حول مانشستر يونايتد واللاعبين".

وأضاف "لكن في النهاية، فإن مانشستر يونايتد مهني للغاية، وأنا متأكد من أنهم يعملون على الاحتفاظ باللاعبين الذين يريدون الاحتفاظ بهم".