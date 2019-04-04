مصدر الصورة TF-Images Image caption رحيم ستيرلنغ لاعب مانشستر سيتي

أعلن لاعب مانشستر سيتي رهيم ستيرلنغ أنه سيدفع رسوم 550 طالبًا من مدرسته القديمة لحضور مبارة نصف نهائي الدوري الإنجليزي والتي ستجمع بين فريقه وفريق نادي برايتون على ملعب ويمبلي يوم السبت.

و سيلتقي طلاب أكاديمية "أرك إلفين" بلندن، بـ ستيرلنغ، لاعب جناح منتخب إنجلترا، في مجمع التدريب بمدينة مانشستر يوم الخميس.

نشأ ستيرلنغ، البالغ من العمر 24 عاماً، بالقرب من منطقة ويمبلي في لندن، وذلك بعد انتقاله من جامايكا إلى العاصمة البريطانية في سن الخامسة، ودرس في مدرسة كوبلاند كوميونيتى.

ويقول ستيرلنغ، الذي سجل 19 هدفاً لفريقه مانشتر سيتي هذا الموسم، إنه سيدفع رسوم تذاكر المباراة للطلاب، كما سيتكفل بتكاليف نقلهم من وإلى المباراة.

وعُرف عن ستيرلنغ أعماله الخيرية، ففي عام 2017، قدم مساهمة "كبيرة" غير معلنة للصندوق الذي أنشئ بعد حريق برج غرينفيل في لندن.

وستكون مباراة السبت هي رابع مباراة يلعبها مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي هذا الموسم، وتفيد التقارير أن النادي يواجه صعوبة في بيع التذاكر المخصصة له في هذه المباراة.

و من المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مباريتيه التاليتين في لندن، حيث سيسافر إلى توتنهام في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان، قبل أن يستأنف مباريات الدوري الممتاز على ملعب كريستال بالاس يوم الأحد 14 أبريل/ نيسان.