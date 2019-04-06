محمد صلاح يستعيد حاسة التهديف ويقود ليفربول إلى صدارة الدوري الانجليزي

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استعاد اللاعب المصري محمد صلاح ذاكرة التهديف مع فريقه ليفربول وقاده إلى فوز ثمين أمام ساوثهامبتون، ارتقى به إلى صدارة الدوري الانجليزي.

وكان ساوثهامبتون سباقا إلى التسجيل إذ تقدم في الدقيقة التاسعة من المباراة بهدف شين لونغ.

ولكن نابي كيتا أدرك التعادل في الدقيقة 36 عندما سجل أول هدف له بألوان ليفربول.

وسيطر لاعبو يورغن كلوب على مجريات اللعب في الشوط الثاني خاصة، إذ بلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 70 في المئة، ولكنهم لم يتمكنوا من تهديد مرمى ساوثهامبتون، إلى أن جاءت الدقيقة 80 التي استعاد فيها صلاح حاسة التهديف ومنح التفوق لفريقه.

وزاد البديل جوردن هندرسون الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 86 ليضمن ليفربول النقاط الثلاث.

وعاد ليفربول إلى صدارة الدوري الانجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي تنقصه مباراة واحدة.

ويحتل ساوثهامبتون المركز 16 بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.