مصدر الصورة Getty Images Image caption كريستيانو تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة مع منتخب بلاده ضد صربيا ضمن تصفيات كأس أوروبا

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هو ضمن تشكيلته لمبارة الأربعاء التي يستضيفها أياكس أمستردام على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا التي بدأت يوم أمس.

وكان كريستيانو تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة مع منتخب بلاده ضد صربيا ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020 في مارس/ آذار.

وأدرج مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري اسم البرتغالي ضمن تشكيلة من 21 لاعبا استدعوا لمباراة اليوم، بعدما أشار الأسبوع الماضي الى وجود "مؤشرات جيدة" لقدرة رونالدو على العودة للعب.

كما يستضيف مانشستر يونايتد برشلونة الليلة على ملعب أولد ترافورد. ويأمل يونايتد أن يشارك مهاجمه ماركوس راشفورد، الذي كان يعاني من إصابة في الكاحل، في المباراة. خصوصا بعد حضوره تدريبات يوم أمس.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها مانشستر يونايتد الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ خمس سنوات.

وتحدى أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا أن "يضع بصمته" في مباراة اليوم أمام برشلونة.

وقال تعليقا على إشاعات مغادرة بوغبا مانشستر يونايتد هذا الصيف " بوغبا يركز فقط على اللعب بشكل جيد غدًا ضد برشلونة ولا أستطيع رؤيته لا يلعب مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل أيضًا".

ويتغيب، من فريق مانشستر يونايتد، عن مباراة اليوم ثلاثة لاعبين هم: أندري هيريرا و إريك بايلي وأنطونيو فالنسيا، وقد يرتفع الرقم الى خمسة إذا لم يتمكن ماركوس راشفورد ونيمانيا ماتش من المشاركة نتيجة الإصابة.

وتضع تلك الغيابات سولشاير في موقف صعب أمام برشلونة الذي سيكون ضمن تشكيلته في المباراة ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيليب كوتينهو.

مباريات الثلاثاء

فاز فريق توتنهام بهدف وحد مقابل لا شيء على مانشستر سيتي. وسجل هدف توتنهام الكوري الجنوبي سونغ هوونغ مين.

وتعرض مهاجم توتنهام هاري كين، وكابتن الفريق الإنجليزي، على ما يبدو إلى إصابة خطيرة في الكاحل.

ويعتقد أنها قد تمنعه من المشاركة في المباريات القادمة، مما يضعف فرص توتنهام في الفوز بلقب دوري الأبطال.

وقال بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، إنه لايزال لدى توتنهام خيارات هجومية كثيرة إذا ما غاب كين عن مباراة الإياب.

كما فاز ليفربول على بورتو بهدفين مقابل لاشيء، وسجل هدفي ليفربول الغيني نابي كيتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

وقال مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب إنه راضٍ عن أداء فريقه، لكنه حذر من أن ربع نهائي دوري الأبطال لم ينته بعد.