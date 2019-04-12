قرعة أمم أفريقيا 2019: مجموعة سهلة لمصر وصعبة للمغرب

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أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 عن مجموعات متوازنة نسبيا، جنبت المنتخبات العربية مواجهة بعضها البعض مباشرة في الدور التمهيدي.

وجاءت مصر، التي تستضيف البطولة، في مجموعة سهلة إلى جانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في 21 يونيو/حزيران المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكانت المجموعة الرابعة هي الأقوى، إذ ضمت كلا من المغرب وساحل العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا.

أما المنتخب الكاميروني، حامل اللقب، فجاء في المجموعة السادسة إلى جانب غانا وبنين وغينيا بيساو.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب - ساحل العاج - جنوب أفريقيا - نامبيا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو

مصدر الصورة Getty Images Image caption أقيم الحفل تحت سفح الأهرامات

وشارك في سحب القرعة المغربي مصطفى حاجي، والسنغالي حاجي ضيوف، والإيفواري يايا توريه، والمصري أحمد حسن.

وستكون هذه هي البطولة الأكبر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، إذ تضم للمرة الأولى 24 فريقا بدلا من 16، كما ستكون أول بطولة تقام في فصل الصيف.

وستقام البطولة في الفترة بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز، وهو ما يعني أن لاعبي المنتخبات الأفريقية الذين يلعبون في أندية أوروبية لن يغيبوا عن مباريات أنديتهم لأن الدوريات الأوروبية ستكون قد انتهت بالفعل خلال تلك الفترة.

وستضم البطولة ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، للدور ربع النهائي.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز، لكن جرى تغيير الموعد إلى الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة بعد انتهاء شهر رمضان، الذي سيبدأ في الأسبوع الأول من مايو/آيار.

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح مهاجم ليفربول سيلعب مع المنتخب المصري

وسيشارك في هذه البطولة ثلاثة منتخبات لأول مرة، وهي بوروندي ومدغشقر وموريتانيا.

ويعد المنتخب المصري هو الأكثر خبرة في هذه المسابقة، التي حصل على لقبها سبع مرات، كان آخرها عام 2010.

وتدافع الكاميرون، التي حصلت على اللقب خمس مرات، عن لقب البطولة بعد أن فازت على مصر في المباراة النهائية لبطولة 2017.

وسيلعب عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مع منتخبات بلادهم خلال البطولة، ومن أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني مع منتخب مصر، وساديو مانى مع السنغال، ورومان سايس مع المغرب، ورياض محرز مع الجزائر، وأليكس أيوبي وويلفريد نديدي مع نيجيريا، وسيرجي أورييه وإيريك بايلي وويلفريد زاها مع ساحل العاج.