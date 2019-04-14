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استعاد فريق ليفربول لكرة القدم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة دون تسجيل أيه أهداف على الرغم من فرص ضائعة لكلا الفريقين.

لكن مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 سجل ساديو ماني هدف المباراة الأول برأسية قوية.

وبعد دقيقتين فقط، عزز محمد صلاح تقدم ليفربول بتسديدة بعيدة في الزاوية اليمنى من المرمى ومن خارج منطقة الجزاء.

وهذا الهدف هو الهدف التاسع عشر لصلاح خلال مبارايات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده إلى 85 نقطة، ليتقدم مجددا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي الذي تصدر لفترة قصيرة بعد فوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، أي بفارق نقطتين.

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ومازال أمام مانشستر سيتي مباراة مؤجلة سيواجه فيها مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 24 إبريل/ نيسان الجاري.

ويأتي فوز ليفربول ليمحو ذكرى أليمة حين ضيع تشيلسي منذ خمس سنوات أحلام ليفربول بتحقيق اللقب بعد فوزه عليه بهدفين مقابل لا شيء.

كما أن هذه المبارة هي رقم 200 لفريق ليفربول تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.

ويبقى تشيلسي في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي مازالت لديه مباراة مؤجلة.